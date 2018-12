Isola dei Famosi 2019 | Dennis Fantina non sarà nel cast del reality

WALTER NUDO/ Dopo il Gf Vip 3 al L'Isola dei Famosi 2019? 'Non confermo - potrebbe essere una bella avventura' : WALTER NUDO possibile inviato della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2019? Il vincitore del Grande Fratello Vip 2018 né smentisce né conferma...

L’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi : un cantante è stato rifiutato : L’Isola dei Famosi con la Marcuzzi: Dennis Fantina non sarà nel cast Continua ad impazzire il toto-nome sul cast della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Ci avviciniamo a grandi passi verso la nuova stagione del reality condotto da Alessia Marcuzzi e ancora non sappiamo chi saranno i nuovi naufraghi che animeranno le spiagge in Honduras. Tempo di accordi e ...

Isola dei Famosi - i primi quattro concorrenti ufficiali : TvBlog svela in anteprima i nomi dei primi quattro naufraghi ufficiali: Riccardo Fogli, Marina La Rosa, Demetra Lisa Ann Hampton e Paolo Brosio.

Canale 5 : a gennaio 'Adrian' e la nuova edizione dell'Isola dei Famosi : Sono stati svelati pochi giorni fa da Pier Silvio Berlusconi i palinsesti Mediaset del nuovo anno che sta per arrivare. Si concluderà il 31 dicembre infatti la prima parte della stagione televisiva di Canale 5 che tra alti e bassi è riuscita a competere con la tanto temuta Rai. Dopo le festività natalizie, precisamente dal 7 gennaio prenderanno il via numerosi nuovi programmi, alcuni dei quali sono assolute novità. È stato lo stesso ...

Giulia De Lellis e Gianfranco Vissani non parteciperanno all'Isola dei Famosi (RUMORS) : Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Giulia De Lellis e Gianfranco Vissani, due vip che hanno smentito l'ipotesi della loro partecipazione al programma di Mediaset. Se l'influencer la vedremo con tutta probabilità nel backstage del Festival di Sanremo per sostenere il suo fidanzato Irama, lo chef non ha ...

Isola dei Famosi : possibili concorrenti - da Manetti a Colmenares (RUMORS) : L'Isola dei Famosi scalda i motori in vista della quattordicesima edizione, al via dal 24 gennaio 2019. Al timone dello storico reality show ci sarà la conduttrice romana, Alessia Marcuzzi che lo scorso hanno ha permesso al programma di raggiungere share sempre soddisfacenti. Nonostante manchi ancora un mese al nuovo debutto del programma prodotto da Magnolia, sul web e sulle pagine di alcuni settimanali sono iniziate a circolare le prime ...

Nel cast dell'Isola dei Famosi spunta anche Walter Nudo : L'Isola dei Famosi potrebbe accogliere il vincitore del Grande Fratello Vip 3 Walter Nudo , mentre è sicura la partecipazione di Nicolò Ferrari. Walter Nudo , l'attore italocanadese che ha conquistato ...

L’Isola dei Famosi : Giulia De Lellis non ci sarà per colpa di Irama : Giulia De Lellis non va a L’Isola dei Famosi 2019: c’entra Irama Mancano ormai poche settimane alla partenza della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2019 e tra qualche giorno il cast sarà ufficializzato. Tanti i nomi che si stanno rincorrendo negli ultimi giorni. La influncer Giulia De Lellis non farà parte del cast de L’Isola dei Famosi. La conferma è arrivata dalla diretta interessata sui social: Giulia ha chiuso le ...

Isola dei famosi 2019 - concorrente Giulia De Lellis? Tutta la verità : Isola 2019 cast, la verità su Giulia De Lellis e sulla sua partecipazione “Mi continuate a chiedere – così ha esordito Giulia De Lellis su Instagram parlando dei concorrenti dell’Isola dei famosi – dell’Isola dei famosi… No, non andrò! Non vado, tranquilli! Mi ha chiamato anche mio padre per chiedermi di questa cosa. Ero scioccata! Ma […] L'articolo Isola dei famosi 2019, concorrente Giulia De Lellis? ...

Giulia De Lellis chiarisce : 'Io all'Isola dei Famosi? No - non vado' : La prossima edizione dell'Isola dei Famosi, dovrà fare a meno di Giulia De Lellis: è stata la stessa influencer a smentire la sua chiacchierata partecipazione al reality di Canale 5. Pubblicando un paio di video sul suo profilo Instagram, la romana ha fatto chiarezza sul gossip che la voleva in procinto di naufragare in Honduras. Dopo aver rassicurato i fan sul suo futuro professionale, la ragazza ha fatto sapere che anche suo padre aveva ...

L'Isola dei famosi 2019 - da Uomini e donne spuntano Nicolò Ferrari e Giorgio (RUMORS) : Fervono i preparativi per mettere a punto quello che sarà il cast della prossima edizione de L'Isola dei famosi, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, che rivedremo in onda da gennaio in prime time. La nuova edizione si preannuncia ricca di novità, che dovrà gettarsi alle spalle tutte le polemiche della scorsa edizione, dominata dallo 'scandalo droga', che vide protagonista Francesco Monte, accusato pesantemente da ...

Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa dell’Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore lancia lo scoop : Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa dell’Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore si lascia scappare qualche indizio di troppo Nicolò Ferrari potrebbe presto lasciare l’Italia per diventare un nuovo naufrago della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a suggerircelo – anche se indirettamente – è stato proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sui […] L'articolo ...