Investito e ucciso | arrestato pirata

Pedone Investito e ucciso a Sistiana : Un uomo di 63 anni - M.R. le sue iniziali, di Duino Aurisina - è morto nella serata di oggi, mercoledì 19 febbraio, in un incidente avvenuto verso le 19 a Sistiana . L'investimento mortale è avvenuto ...

Non si accorge del treno in arrivo - Investito e ucciso : le sue gemelle nasceranno a dicembre : Billy Townsend, 24 anni, di Hornchurch, nell'Essex, è stato travolto da un treno che viaggiava a circa 100 km/h all'ora nella stazione di Goodmayes. Era in ritardo al lavoro e non si è accorto del convoglio che sta arrivando. Tra qualche giorno nasceranno le sue due gemelline.Continua a leggere

Francia - Gilet Gialli : 23enne Investito e ucciso da un camion : N uova vittima - la sesta - tra i 'Gilet Gialli' in Francia. Da quanto si è appreso dal vice procuratore di Avignone, Caroline Armand il ragazzo coinvolto aveva 23 anni e stava partecipando a una ...

Gilet gialli - manifestante Investito e ucciso ad Avignone : fermato camionista. È la sesta vittima da inizio mobilitazione : È stato investito da un camion mentre protestava ad una rotatoria di Avignone. Così è morto un manifestante dei Gilet gialli di 23 anni. È la sesta vittima dall’inizio della mobilitazione. A riferirlo l’emittente televisiva francese Bfmtv. L’autista del mezzo pesante, 26 anni, è in stato di fermo e, precisa il canale, ha tentato la fuga prima di essere fermato dalla polizia. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Il ...

Pozzuoli : gara di velocità per le strade - Investito e ucciso un uomo : Investe e uccide un uomo gareggiando in auto con un coetaneo. Arrestato un 21enne incensurato di Quarto, nel Napoletano, alla guida dell'auto della madre. L'incidente è accaduto nella notte tra ...

Va al cimitero dalla moglie defunta - Investito e ucciso : “Lasciato a terra per sei ore” : Il pensionato era di ritorno dal cimitero a piedi quando è stato investito e ucciso da un'auto di passaggio. Una tragedia che ha sconvolto la comunità locale che ha denunciato quanto accaduto dopo: "È rimasto per sei ore a terra in strada senza che nessuno lo muovesse"Continua a leggere

Pensionato va al cimitero a trovare la moglie defunta : viene Investito e ucciso da un auto : Come ogni giorno, da anni a questa parte, si era recato al cimitero per portare un fiore sulla tomba dell'amatissima moglie defunta. Ma quel pomeriggio, una volta uscito dal camposanto, è stato falciato e ucciso da un'automobile sul ciglio della strada.La disgrazia si è verificata nella cittadina di Blaenporth, in Galles: la vittima, come riporta Il Tempo, è un anziano signore di 90 anni. Il conducente della vettura si è fermato per prestare ...

Operaio Investito e ucciso da treno sulla Brescia-Milano : Un Operaio è stato investito e ucciso da un treno questa mattina fra Milano e Brescia. La circolazione ferroviaria è stata interrotta sia sulla linea ad alta velocità sia su quella convenzionale. La vittima apparteneva a una ditta esterna che stava lavorando per conto di Rfi. Per accertare le cause dell’incidente è stata avviata un’inchiesta interna. I treni, informa una nota, saranno "riprogrammati, ...

Ragazzo di 15 anni Investito e ucciso da un treno davanti agli amici. Forse un gioco mortale : Choc sui binari. Un Ragazzo di 15 anni di San Giorgio su Legnano (Milano) è morto davanti agli amici dopo essere stato investito, poco dopo le 19, da un treno regionale di Trenitalia a...

