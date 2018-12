Inter | il giorno dopo la sospensione Nainggolan arriva alla Pinetina con 15' di anticipo

Domiciliari a Don Conti condannato per pedofilia - l'appello : "Mai un giorno di carcere. Intervenga il Papa" : "condannato in giudicato per violenze su sette ragazzini tra i 13 e i 17 anni don Ruggero Conti è sfuggito al carcere ancora una volta". E l'allarme lanciato da Roberto Mirabile e Nino Marazzita dell'...

L’Uomo del giorno – Gianluca Pagliuca - protagonista con la maglia dell’Inter : Gianluca Pagliuca è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. Ha trascorso le annate più brillanti della propria carriera con le maglie di Sampdoria e Inter: con il club blucerchiato ha conquistato tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, uno scudetto e una Supercoppa italiana, mentre con i nerazzurri ha vinto una Coppa UEFA. Successivamente si è ...

Le notizie del giorno – Juventus-Inter - la decisione della Cassazione sullo scudetto del 2006 : Le notizie del giorno – La Cassazione nelle ultime ore ha respinto il ricorso della Juventus riguardo alla revoca dello scudetto 2006, il tricolore rimane quindi assegnato all’Inter, non risulta infatti un altro grado di giudizio, dunque di possibilità di ricorso. Il caso riguarda gli anni di Calciopoli, la retrocessione in Serie B dei bianconeri e due scudetti 2005 e 2006, il primo annullato e dunque non assegnato; il secondo ...

Inter - è il giorno di Marotta : segui live l'ingresso in società : il giorno di Beppe Marotta. Alle 14 inizierà il CdA che ratificherà l'ingresso del manager in società, come nuovo amministratore delegato per la parte sportiva. Marotta in mattinata ha già visitato la ...

L'Inter volta subito pagina : è il giorno della nomina di Beppe Marotta : Giovedì dì 13 dicembre 2018: è il giorno di Beppe Marotta ufficialmente nuovo ad delL'Inter. La conferma da parte di fonti del club nerazzurro, con la riunione del cda prevista domani alle 14 e la ...

La prima giornata di 'Lavoro Agile' di Roma : Interviene Giulia Bongiorno : Il mondo della politica si confronterà poi sulle sfide per i territori aperte dal Lavoro Agile con le testimonianze di Flavia Marzano, Assessora Roma semplice, Arianna Viscogliosi, Assessora al ...

Wind domenica 9 dicembre regala a tutti i clienti un giorno di Internet : Mentre ci apprestiamo ad entrare nel clima natalizio, il team di Wind ha già pronto un primo regalo per festeggiare il periodo più bello dell'anno L'articolo Wind domenica 9 dicembre regala a tutti i clienti un giorno di Internet proviene da TuttoAndroid.

Il pompiere-eroe morto a Rieti - il giorno prima aveva Interpretato la vittima di un'esplosione : Stefano Colasanti, il vigile del fuoco non in servizio morto nell'esplosione di un distributore di benzina nel reatino insieme ad un'altra persona, aveva partecipato ad un'esercitazione il giorno prima dove ha dovuto simulare la sua morte in una finta esplosione di un'autobotte, riporta il Corriere della Sera.Il giorno prima, per la festa di Santa Barbara protettrice dei vigili del fuoco, Stefano Colasanti in caserma impersona il morto nella ...

Il calciomercato del giorno – La nuova squadra di Viviano in Serie A ed il terzino per l’Inter : Il calciomercato del giorno – Si pensa già alla prossima giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il calciomercato, nella gara di ieri di Coppa Italia si sono affrontate Sampdoria e Spal, successo per la squadra di Giampaolo, gol nel finale di Kownacki con evidente errore da parte del portiere Milinkovic-Savic. Problema portiere dunque alla Spal con Gomis che non garantisce sicurezza tra i pali, per questo motivo ...

De Priamo : scelta sbagliata blocco traffico giorno Roma-Inter : Roma – “Domenica sera e’ prevista allo stadio Olimpico la gara di posticipo della 14esima giornata di Serie A Roma-Inter. Spiace registrare l’ennesima svista del Campidoglio, che avendo programmato il blocco del traffico avrebbe invece potuto anticiparlo alle 18.30, anziche’ rischiare di mandare in tilt la viabilita’, creando disagi ai romani e ai commercianti”. “L’anticipazione del blocco ...

Muore dopo l’Intervento di bypass gastrico : voleva sembrare più magra il giorno del matrimonio : Jana Moreels, 25enne belga, ha deciso di sottoporsi a quell'intervento di chirurgia estetica dopo essere sentita umiliata al parco giochi mentre saliva su una giostra: la cintura di sicurezza non si adattava alla sua vita. Il prossimo giugno si sarebbe dovuta sposare.Continua a leggere

Amazon ne inventa una al giorno. Dopo i negozi fisici - anche le stampe e InterTwine : Che Amazon sia un vulcano in costante attività lo sanno tutti, ma l’ultima idea di invitare le persone a vedere i prodotti venduti online, la trovo veramente geniale. Dunque, prima ci convincono che possiamo fare tutto comodamente seduti nella nostra poltrona, semplicemente con pochi click sul nostro pc, smartphoone, tablet e poi mettono in piedi un evento dal 14 al 26 novembre per far toccare con mano i prodotti. Ovviamente hanno invitato i ...

In viaggio il giorno del Ringraziamento - Intera famiglia muore in un incidente stradale : Un giovane padre di venticinque anni, la moglie sua coetanea e le loro bambine di cinque anni e venti mesi sono stati trovati morti nella loro auto nel Montana. Erano partiti giovedì per una breve vacanza in occasione del giorno del Ringraziamento. Per cause ancora da accertare la loro auto è uscita di strada ed è finita in un ruscello.Continua a leggere

Niente acqua per un Intero giorno in Gallura : Abbanoa comunica le zone Interessate : Le zone della Gallura che rimarranno senza acqua. Abbanoa, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato, informa che nella giornata di mercoledì 28 novembre dalle ore 05:00 alle ore 17:30 a seguito ...