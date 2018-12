Infortunio Sirigu | giornate di test per il portiere del Torino | il provino di Natale sarà

Infortunio Sirigu - il portiere vicino al forfait : contro il Sassuolo ci sarà ancora Ichazo : Infortunio Sirigu – Il Torino è tornato in campo per preparare la gara della diciassettesima giornata, che i granata disputeranno contro il Sassuolo. Le brutte notizie per Mazzarri riguardano le condizioni di Salvatore Sirigu, non ancora rientrato in gruppo. L’estremo difensore del Toro, infatti, si è limitato esclusivamente alle terapie per curare il colpo alla schiena subito in occasione del derby della Mole di sabato scorso. ...

Infortunio Sirigu : il bollettino medico sul portiere del Torino : Infortunio Sirigu, l’estremo difensore granata è stato costretto a lasciare il campo dopo 16 minuti del derby di ieri sera Infortunio Sirigu, il portiere del Torino ha lasciato il campo dopo 16 minuti di gioco nel derby contro la Juventus perso ieri sera dalla squadra granata. Un episodio sfortunato, a seguito di uno scontro con Emre Can. Al posto di Sirigu è poi entrato Ichazo, colui il quale ha causato il calcio di rigore che ha ...

Infortunio Sirigu - tegola Torino : in campo Ichazo : Infortunio Sirigu – Si sta giocando la gara valida per la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante con il sentitissimo derby tra Torino e Juventus. Nel primo tempo grande occasione per Ronaldo, super Sirigu, poi tegola per Walter Mazzarri, proprio il portiere costretto al cambio a causa di un Infortunio al fianco dopo uno scontro con Emre Can. Al suo posto Ichazo e valutazioni nelle prossime ore per ...