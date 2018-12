Indonesia | uno tsunami si abbatte sulla costa | 281 morti | più di mille feriti

Blastingnews

: Uno #tsunami provocato da un'eruzione del vulcano Krakatoa ha colpito le coste dell'Indonesia. Oltre 220 vittime, b… - UNICEF_Italia : Uno #tsunami provocato da un'eruzione del vulcano Krakatoa ha colpito le coste dell'Indonesia. Oltre 220 vittime, b… - RaiNews : Uno #Tsunami in #Indonesia dopo l'eruzione del vulcano #Krakatoa fa oltre 60 vittime. Almeno 20 i dispersi, circa 6… - Corriere : Tsunami devasta l’Indonesia, oltre 280 morti: l’onda creata dal vulcano Krakatoa | Foto... -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) A volte la natura non lascia scampo, è inerme l’uomo di fronte al suo manifestarsi nelle forme più catastrofiche. Inspesso questo si verifica con effetti devastanti. Sulle isole di Giava e Sumatra il 22 dicembre scorso si è abbattuto unodi enormi proporzioni. Sono morte 281 persone, più di 1.000 sono rimaste ferite e decine di altre disperse. A differenza di tante altre volte, non ci sono state avvisaglie che potessero far presagire l’arrivo dell’onda anomala. Le rilevazioni satellitari hanno fatto ipotizzare che ingenti masse di detriti si siano staccate dal fianco ovest–sudovest del vulcano Anak Krakatoa. Questo impatto avrebbe portato alla nascita dello, giuntocirca 24 minuti dopo. Da diverso tempo gli abitanti del luogo si erano accorti della ripresa attività del vulcano. Il cratere spesso fumava, qualche eruzione scuoteva la terra.I danni ...