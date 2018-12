Indonesia | Oxfam | “I sopravvissuti hanno paura di un nuovo tsunami | mentre cercano

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018)è al lavoro per soccorrere la popolazione colpita dal devastanteche si è abbattuto sullo stretto della Sonda tra Giava e Sumatra inil 22 dicembre scorso, causando oltre 370 vittime, più di 1500 feriti, 128 dispersi e oltre 11 mila sfollati. Le comunità che vivono sulla costa dello Strettosubito gli effetti più devastanti dello, causato dalle frane sottomarine seguite a un’eruzione ad Anak Krakatau.– che ha già soccorso dallo scorso ottobre 100mila persone nell’isola di Sulawesi – è in queste ore sul posto per portare agli sfollati, beni di prima necessità, soprattutto kit e servizi igienico-sanitari, acqua pulita e coperte, e valutare i danni complessivi in accordo con le autoritàne.“Ad appena tre mesi dal terremoto che ha colpito Sulawesi, causando più di 4000 tra morti e dispersi e centinaia di ...