In rosso le borse europee orfane di Milano e Francoforte

Piazza Affari parte in rosso con le altre borse. Preoccupa economia globale : Elemento che va ad aggiungersi alle decisioni della Fed sui tassi, al crollo del prezzo del petrolio ed ai timori di una frenata dell'economia mondiale. Unica nota positiva degli ultimi giorni l'...

Germania : indice IFO in frenata più del previsto. Borse in rosso : 18/12/2018 10:10 Nuovi segnali di incertezza per l'economia tedesca sono arrivati questa mattina dall'indice IFO che a dicembre a segnato un calo maggiore del previsto. L'indice sulla fiducia delle imprese tedesche nel mese in corso si è attestato a ...

Borse in rosso - spread a 270 : A Piazza Affari i titoli peggiori sono legati al mondo dell'auto, con il forte calo delle immatricolazioni in Europa, e al settore bancario. Brembo cede il 3,10%, Ubi banca quasi tre punti e Cnh ...

Frena l'economia cinese - Borse europee in rosso : Milano -1 - 2% : Milano, 14 dic., askanews, - La Frenata dell'economia cinese manda in rosso le Borse. Dopo la chiusura negativa dei listini asiatici, anche gli indici europei viaggiano in deciso calo, con Milano e Francoforte che perdono l'1,2%, Parigi l'1,1%. ...

Borse asiatiche in rosso. Pesano dati Cina : L'ultima seduta finanziaria delle principali Borse d'estremo oriente si tinge di rosso sotto il peso dei deludenti dati giunti dalla congiuntura cinese . Nel dettaglio, la produzione delle fabbriche ...

Borse asiatiche incerte. Tokyo termina in rosso : Giornata incerta per i mercati asiatici, compresa la borsa giapponese , che si è mossa all'insegna dell'incertezza per il crescere delle tensioni geopolitiche. I problemi politici in Europa così come ...

Il caos su Brexit manda le Borse in rosso. Milano perde l'1 - 8% : Milano - Le Borse europee chiudono in netto ribasso, appesantite dal rinvio dell'atteso voto del parlamento britannico sulla Brexit che fa scivolare la sterlina ai minimi da oltre un anno e mezzo. ...

Il calo del petrolio e l'arresto di lady Huawei affondano le borse : Milano chiude in profondo rosso - male tutte le europee : borse europee sotto pressione nel finale, con Milano (-3,45%) che insieme a Parigi, Londra e Francoforte cede oltre il 3%: Londra cede il 3,58%, Francoforte il 3,48% e Parigi il 3,32%. Gli indici Usa lasciano sul campo il 2,7% (Dow Jones) e l'1,9% (Nasdaq) dopo la pausa della vigilia per i funerali dell'ex-presidente George Bush senior e con dati macroeconomici in parte inferiori e in parte migliori rispetto alle stime degli analisti. l'arresto ...

Borse mondiali in profondo rosso. L'intervista a Alessandro Barbera. : Crescono i timori di un rallentamento dell'economia globale. A proposito dell'andamento negativo delle Borse mondiali abbiamo sentito l'editorialista della Stampa Alessandro Barbera. Ci ha spiegato ...

Il caso Huawei spaventa le Borse. Piazza Affari in rosso - spread oltre 280 : L'arresto della cfo del colosso cinese mina la già fragile tregua tra Usa e Cina sui dazi. In rosso anche i future sugli indici Usa. Giù il petrolio nel giorno del vertice Opec. A Milano vendite generalizzate, pesanti Diasorin e Stmicroelectronics...

Borse in rosso. Fitch taglia stime crescita Italia. Spread ai minimi da ottobre : Partenza in rosso per le principali Borse europee . A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce la notizia dell'arresto a Vancouver, da parte delle autorità canadesi, della direttrice ...

Borse in rosso dopo Wall Street. Cala lo spread a 280 punti : MILANO - Ore 13.10. Le Borse europee trattano in rosso, appesantite dalla chiusura in profondo rosso di Wall Street di ieri sera: i principali indici della piazza finanziaria americana hanno terminato ...

Piazza Affari e Borse europee previste in rosso in avvio - oggi Wall Street rimarrà chiusa : ... ceo di DoubleLine Capital, secondo il quale l'inversione della curva dei rendimenti dei Treasuries indica che l'economia Usa "è destinata a indebolirsi".