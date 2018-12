' Il tuo sorriso illuminava le giornate Vivrai per sempre' Gli amici ricordano Marco

Negramaro - Lele Spedicato compie 38 anni. L'emozione della moglie Cleo : «Auguri amore - non vedo l'ora di rivedere il tuo sorriso» : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale e ora ospite di un centro specializzato per la riabilitazione, ha compiuto oggi 38 anni. Per l'occasione la moglie, Cleo ...