Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re | 15 anni in 5 scene cult

gqitalia

: @AndreD81 @VolpeReal Nemmeno io (a parte forse 'Il Signore degli Anelli') - BooksPrincess : @AndreD81 @VolpeReal Nemmeno io (a parte forse 'Il Signore degli Anelli') - semioticmonkey : Ieri sera ho scoperto che hanno rifatto anche questa serie TV; al posto delle marionette c’è il 3D ma il resto è co… - AnnaNigra : RT @raicinque: Il documentario in prima visione #Tolkien #IlProfessoreLAnelloEIlTesoro, stasera alle 21.15, racconta non solo e non tanto l… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Sono passati già quindicida quando si concludeva il viaggio fantastico di Frodo, che poi decideva di partire insieme a Gandalf verso sponde elfiche. In altre parole, sono passati quindicida quando Ildel re chiudeva la fortunata trilogia de Ildiretta da Peter Jackson, ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien, che ha cambiato per sempre la storia del cinema. In primis, perché Jackson riuscì nell’incredibile (e impossibile, sulla carta) impresa di tradurre in immagini l’immaginario ideato dallo scrittore, raggiungendo l’obiettivo ad un livello altissimo e avvicinando alla narrazione di Tolkien anche chi non aveva mai avuto il coraggio di affrontare la lettura dei volumi. A Jackson va anche il merito di aver finalmente conferito ai film fantasy quella dignità e quella qualità che mancava al genere ...