Il senatore De Falco ha spiegato perché si è ribellato ai dettami del M5s

agi

: RT @claudiocerasa: “Ora piangiamo noi, presto piangeranno gli italiani” (De Falco, senatore del m5s, oggi sul Corriere) - pepsgro : RT @claudiocerasa: “Ora piangiamo noi, presto piangeranno gli italiani” (De Falco, senatore del m5s, oggi sul Corriere) - mauriziosantin : RT @claudiocerasa: “Ora piangiamo noi, presto piangeranno gli italiani” (De Falco, senatore del m5s, oggi sul Corriere) - martino_deidda : RT @claudiocerasa: “Ora piangiamo noi, presto piangeranno gli italiani” (De Falco, senatore del m5s, oggi sul Corriere) -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Il 'ribelle' M5s Gregorio De, in un'intervista al 'Corriere della Sera' spiega la sua astensione al voto sulla manovra e rilancia sui provvedimenti per la legittima difesa e l'autonomia."Il testo" spiega a proposito della manovra "è stato modificato più volte. La senatrice De Petris, di Leu, ha chiesto una dilazione per consentire un minimo di approfondimento. Ma non è stata concessa. E allora mi sono detto: come faccio a votare a ragione veduta un testo di cui conosco poco? Mi sembrava poco serio votare. E c'è un'altra ragione, il Movimento ha sempre sostenuto con grande determinazione la centralità del Parlamento. E invece il Parlamento è stato scavalcato".Perplessità inoltre sulla proroga di 15 anni alle concessioni ...