Il Segreto | Julieta torna in Villa | anticipazioni puntata 25 dicembre

Il Segreto - spoiler : Julieta viene umiliata da Fernando - Severo e Irene si sposano : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto in onda la prossima settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre, dove assisteremo al ritorno di Julieta a Villa Montenegro. La giovane, persuasa da Prudencio, sarà convinta che il colpevole della morte di Saul sia Fernando Mesia; accetterà così la proposta del marito di tornare a vivere sotto lo stesso tetto per poter scoprire la verità su quanto accaduto all'amato. La presenza di ...

Spoiler Il Segreto : Julieta decide di uccidere Prudencio per vendicare Saul : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera che da ormai tanti anni intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Julieta Uriarte interpretata dall'attrice Claudia Galan. La nipote di Consuelo, infatti, scoprirà che il suo perfido marito ha ucciso Saul grazie ad una confessione di Fernando. Per tale motivo, la giovane deciderà di vendicarsi di Prudencio, se un ...

Il Segreto - trame : Julieta rimanda le nozze - Fernando vuole lasciare Puente Viejo : Torna l'appuntamento con le news su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che intrattiene ogni giorno quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le trame delle puntate, in onda in questo periodo in Spagna, svelano che Julieta Uriarte si sentirà minacciata da qualcuno di misterioso, mentre Fernando prenderà una decisione che rattristerà Maria. Il Segreto, anticipazioni: Fernando lascia Puente Viejo? Elsa deciderà di incontrare ...

Il Segreto - spoiler : Fernando contro Severo - Julieta torna a vivere alla Casona : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che nella settimana natalizia vedrà qualche cambiamento di programmazione. Lunedì 24 dicembre la telenovela iberica non andrà in onda, così come mercoledì 26 dicembre, mentre il giorno di natale, ci terrà compagnia con un appuntamento serale su rete 4. Colpi di scena e vicende appassionanti attendono gli affezionati telespettatori dunque, anche nella settimana dal 25 dicembre al 28 dicembre ...

Spoiler Il Segreto : la scomparsa di Esperanza e Beltran - Julieta non vuole sposare Saul : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” prodotto da Boomerang TV e scritto da Aurora Guerra è sempre più coinvolgente. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, Maria Castaneda sarà sempre più preoccupata perché Mauricio dopo aver condotto delle ricerche su ordine di Francisca Montenegro non riuscirà a trovare Esperanza e Beltran. Julieta Uriarte invece dimostrerà di non essere intenzionata a ...

Il Segreto - Julieta vuole vendetta per Saul : anticipazioni trame 27 e 28 dicembre : Appuntamento doppio e straordinario per Il segreto, la soap opera spagnola che narra delle misteriose vicende che si dipanano in quel di Puente Viejo: la serie va in onda solamente giovedì 27 e venerdì 28 dicembre su Canale 5 alle 15.40.per via delle festività natalizie e del loro palinsesto ad hoc che causa la cancellazione delle puntate di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 dicembre. Attenzione anche al cambio di orario: Il segreto non va ...

Spoiler Il Segreto 22 dicembre : Julieta torna alla Casona : Continuano su Mediaset le vicende de Il Segreto di Puente Viejo, che tanta simpatia ha riscosso tra il pubblico italiano e non solo. Vediamo di seguito che cosa ci dobbiamo aspettare. Il crollo improvviso di parte del tetto della casa di Isaac provoca grande sbalordimento ma in fin dei conti non si contano feriti o peggio morti. Anticipazioni 22 dicembre: Don Berengario offre l'alloggio in parrocchia Don Berengario da parte sua mostra ancora il ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta crede che Fernando abbia ucciso Saul : Continua il grande successo della fiction televisiva intitolata Il Segreto: eccovi di seguito le Anticipazioni per i giorni 19 e 20 dicembre 2018. Sempre vivo l'interesse del pubblico italiano per le roboanti e imprevedibili vicende di Julieta, Fernando Mesia e tanti altri. Puntata de Il Segreto di mercoledì 19 dicembre Nel corso di questo capitolo della soap, che tanti consensi ha avuto e continua ad avere nel nostro paese, vedremo Julieta ...

Anticipazioni Il Segreto : Julieta si concede a Prudencio per scoprire i suoi inganni : Le Anticipazioni della soap Il Segreto che ci giungono dalla Spagna, ci rivelano che nei prossimi episodi che vedremo in onda su canale 5, assisteremo ad una svolta per quanto riguarda il rapporto tra Julieta e Prudencio. La Uriarte infatti, si concederà al marito, ma non sarà spinta dal sentimento ma dalla volontà di smascherare Prudencio, ritenuto responsabile della manomissione dei conti della Montenegro, nonché della scomparsa di Saul. Ma ...

Anticipazioni Il Segreto - Prudencio vuole uccidere Julieta? Svelato il piano malefico : Il Segreto Anticipazioni future puntate italiane: cosa succederà a Julieta? Prudencio è un pericolo per tutti. Ma ancora nessuno è riuscito a comprendere la gravità di ogni suo gesto. Un grande calcolatore e la sua natura malvagia emergerà nuovamente: stando alle Anticipazioni del Segreto delle puntate italiane, il ragazzo chiederà a Julieta di riprovarci, di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Prudencio vuole uccidere Julieta? ...

Trame Il Segreto : Julieta contro il marito per non averla difesa dalle offese di Fernando : Lunedì 24 dicembre ha inizio la settimana natalizia con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre, rivelano che Mauricio si impegna in prima persona per convincere Fernando a non mettere degli ostacoli nella realizzazione del matrimonio di Severo e Irene. Julieta, dal canto suo ha preso la folle decisione di ...

Il Segreto - spoiler puntate dal 24 al 28 dicembre : Prudencio prova a baciare Julieta : Lunedì 24 dicembre comincia una nuova settimana con 'Il Segreto' che pone attenzione intorno all'ingenuità di Julieta pronta ad accettare la richiesta di Prudencio pur di trovare Saul. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 28 dicembre fanno notare che la nipote di Consuelo ha deciso di accettare la richiesta di Prudencio di tornare a vivere alla villa, per rafforzare le forze e riuscire a trovare l'assassino di Saul. L'Uriarte ...

Spoiler - Il Segreto : Fernando umilia Julieta - Elsa cade rovinosamente dalla torre : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre, svelano che Julieta Uriarte tornerà a vivere alla Casona insieme a Prudencio e Fernando Mesia. Proprio quest'ultimo deciderà di sabotare le nozze di Severo e Irene. Infine Elsa fuggirà dalla torre, se qualcosa non andasse storto. Fernando prende in giro Julieta, grave incidente per Elsa Mauricio cercherà di convincere Fernando a non sabotare il ...

Trame Il Segreto : Prudencio convince Julieta che Francisca è coinvolta nella morte di Saul : Questa settimana precedente alle festività di Natale vede nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi della soap opera spagnola, 'Il Segreto'. La vicenda principale continua a ruotare intorno alla figura di Julieta che viene costretta a rinunciare al suo amore per Saul, ucciso per mano del fratello. Le anticipazioni della puntata in onda venerdì 21 dicembre rivelano che l'Uriarte ha cominciato la ricerca dell'Ortega sebbene non abbia ottenuto ...