Il ritorno delle stampe galattiche

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Nell’anno in cui Ryan Gosling mette piede sulla luna per il film First man diretto da Damien Chazelle, Helon Musk lancia la sua Tesla Roadster nello spazio, la NASA atterra su Marte con la sonda InSight e tutti noi torniamo con il naso all’insù a guardare stelle. La moda, tuttavia, non ha mai smesso. Dai tempi di André Courrèges a quelli della sfilata A/I 2017/18 di Chanel, i designer si sono lasciati affascinare dallo spazio: traducendone traslucentezza e meccanica, reinterpretando le uniformi degli astronauti, le navicelle spaziali e giocando persino con le misteriose suggestioni dell’astrologia. Nella loro immediatezza, lesono state un trend amatissimo nel menswear negli anni 2015-2016-2017 grazie alle collezioni di Givenchy, Off-White per Ssense, Gucci Ghost per Gucci, Moschino e Christopher Kane. Ma a riprova di una certa ...