Il pub che offre pranzo di Natale a chi è solo | “Tanta solitudine ma molti non lo

Stati Uniti - cos'è lo shutdown che blocca uffici e stipendi pubblici : Negli Stati Uniti lo shutdown ferma quasi un quarto delle agenzie federali. Senza stipendio fino a nuovo ordine molti dipendenti pubblici

Manovra - Filippo Facci inchioda Gianluigi Paragone : 'Il giornalista che ha fatto carriera coi fondi pubblici' : Paragone ci sta ricordando che i lettori dei giornali di carta calano in tutto il mondo, ma ecco che cosa sta facendo il governo secondo lui: 'Nient' altro che un riordino di un comparto che parte da ...

Manovra - Filippo Facci inchioda Gianluigi Paragone : "Il giornalista che ha fatto carriera coi fondi pubblici" : Il giornalista più apertamente lottizzato d' Italia (l' ha pure ammesso) tuona contro la casta dei giornalisti. Il giornalista notoriamente ingrassato coi contributi pubblici (dalla Padania alla Rai alla poltrona da parlamentare: tutto per sostanziale nomina, altro che «lettori» ed «elettori») tuona

Stati Uniti - cos’è lo shutdown che blocca uffici e stipendi pubblici : (Foto: wikipedia.org) L’Italia non è l’unica nazione ad avere qualche problema sull’approvazione del bilancio per il prossimo anno. Si preannuncia, infatti, un Natale molto teso anche quello del governo degli Stati Uniti, che al momento si trova in una fase di stallo proprio per le discussioni parlamentari relative ai fondi da stanziare per le future politiche dell’esecutivo. Dopo il mancato accordo tra il presidente Donald Trump e l’opposizione ...

Resident Evil 2 : pubblicata la nuova serie di video "Report" che si concentra sul coltello da combattimento - il fucile a pompa e altre armi : Manca ormai un mese all'arrivo dell'attesissimo "remake" di Resident Evil 2, che proporrà ai fan lo storico gioco in una veste completamente rinnovata.Mentre aspettiamo il lancio del titolo, Capcom continua a pubblicare delle brevi clip che, di volta in volta, si concentrano su aspetti diversi del gioco.L'ultima serie che abbiamo visto, era focalizzata su Sherry, Annette, Brian Irons, G1 e sull'Orfanotrofio, la nuova ondata di video si ...

Domenica In - Mara Venier e il grido che sconcerta il pubblico di Rai 1 : 'Tanti auguri a...' : Una scelta quantomeno peculiare, quella proposta da Domenica In nelle battute iniziali della puntata del 23 dicembre su Rai 1. Dopo l'intervista di Mara Venier alla presidente del Senato, Maria ...

Domenica In - Mara Venier e il grido che sconcerta il pubblico di Rai 1 : "Tanti auguri a..." : Una scelta quantomeno peculiare, quella proposta da Domenica In nelle battute iniziali della puntata del 23 dicembre su Rai 1. Dopo l'intervista di Mara Venier alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, infatti, ha fatto capolino una band con tanto di orchestra della Repubblica Dominica

Domenica In - Mara Venier e il grido che sconcerta il pubblico di Rai 1 : "Tanti auguri a..." - ma davvero? : Una scelta quantomeno peculiare, quella proposta da Domenica In nelle battute iniziali della puntata del 23 dicembre su Rai 1. Dopo l'intervista di Mara Venier alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, infatti, ha fatto capolino una band con tanto di orchestra della Repubblica Dominica

Domenica In - Mara Venier e il grido che sconcerta il pubblico di Rai 1 : 'Tanti auguri a...' - ma davvero? : Una scelta quantomeno peculiare, quella proposta da Domenica In nelle battute iniziali della puntata del 23 dicembre su Rai 1. Dopo l'intervista di Mara Venier alla presidente del Senato, Maria ...

Silvia Provvedi pubblica la prima foto del misterioso fidanzato (che le ha fatto dimenticare Corona) : Chi è Malefix? Da settimane ormai i fan del GF Vip si chiedono chi sia il misterioso fidanzato di Silvia Provvedi. In queste ore la cantante delle Donatella ha pubblicato una foto dell’uomo che gli ha rubato il cuore (e fatto dimenticare Fabrizio Corona) su Instagram, sciogliendo in parte il mistero. Nella casa del Grande Fratello Vip, Silvia ha parlato spesso di Malefix, un imprenditore molto conosciuto, che però vuole rimanere ...

L'Eredità - Flavio Insinna e pubblico sconcertati : Sara e Jonas - il 'tuono' in studio che fa venir giù tutto : 'Lo è il tuono'. A L'Eredità si toccano nuove perle di ignoranza. Davanti a Flavio Insinna si scontrano Sara e Jonas , due concorrenti non molto amati dal pubblico almeno a giudicare dalle reazioni in ...

Raffaella Carrà pubblica Merry Christmas Everyone - il nuovo singolo da Ogni Volta che è Natale (testo e audio) : Merry Christmas Everyone fa parte della raccolta di canzoni del Natale di Raffaella Carrà "Ogni Volta che è Natale", con una tracklist ricca di cover - da Jingle Bell Rock di Bing Crosby a Happy Xmas (War is over) di John Lennon - e un inedito, Chi l'ha detto, scritto da Daniele Magro e pubblicato il 23 novembre. Merry Christmas Everyone è un brano del 1985 scritto da Bob Heattles e inciso da Shakin' Stevens, di cui Raffaella Carrà propone ...

Il 21 dicembre 1978 i Cure pubblicavano il singolo Killing An Arab - un brano che fa ancora discutere : Quando Robert Smith scriveva il testo di Killing an Arab era ancora sui banchi di scuola, e forse non immaginava che quel brano avrebbe portato i suoi Cure al centro di una polemica che ancora oggi si riaccende. Il 21 dicembre 1978 fu pubblicato come primo singolo, con 10:15 Saturday night nel lato B, durante le registrazioni di "Three imaginary boys", primo LP della band. Tuttavia Killing an Arab non fece parte della tracklist dell'album: si ...

Masterchef All Stars - la sfida finale tra i cuochi preferiti del pubblico : Il conto alla rovescia per la nuova edizione del cooking show più amato della tv è cominciato: la data d’inizio per Masterchef 8 è fissata per il prossimo 17 gennaio. Intanto, per gli appassionati della gara di cucina, l’appuntamento è anticipato con una novità: dal 20 dicembre per quattro puntate parte Masterchef All Star alle ore 21.15 su Sky Uno. Masterchef All Stars, cos’è Nel corso delle edizioni di Masterchef, sono stati tanti i ...