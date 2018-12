Il primo lancio di satellite illegale nella storia

NHK in partnership con Eutelsat per il lancio del primo canale 8K al mondo : NHK, broadcaster pubblico giapponese, ha stretto una partnership con Eutelsat Communications (NYSE Euronext: ETL) per il lancio del primo canale 8K al mondo: BS8K. La diretta è stata diffusa il 2 dicembre scorso dal Vaticano, le immagini sono state trasmesse a Tokyo tramite il satellite Eutelsat 12 West B con un uplink mobile fornito da M-three Satcom. Un evento di grande rilevanza per NHK che getta le basi per la contribuzione 8K via ...

Battlefield V : rimandato il primo grande aggiornamento a poche ore dal lancio : Come vi avevamo anticipato ieri, la prima espansione di contenuto di Battlefield V doveva essere pubblicata oggi, ma a causa di problemi imprevisti, sembra che non sarà più così.Come riporta Dualshockers, DICE ha annunciato poche ore fa che Chapter 1: Overture, il nome del primo aggiornamento di contenuto gratuito per Battlefield V, è stato ufficialmente rimandato. Non sono stati forniti molti dettagli, DICE avrebbe riscontrato un problema con ...

Il primo lancio spaziale di una Soyuz con equipaggio - dopo il malfunzionamento di ottobre - è avvenuto con successo : Intorno alle 12:30 di lunedì 3 dicembre, due astronauti e un cosmonauta sono partiti regolarmente a bordo del razzo Soyuz diretti verso la Stazione spaziale Internazionale (ISS). Il lancio è avvenuto senza problemi ed è stato il primo con esseri

Il primo lancio della Soyuz dall'incidente di ottobre : Il razzo Soyuz-FG con la navicella Soyuz MS-11 è stato lanciato dal cosmodromo di Bajkonur, Kazakhstan, alle 14:31 ora di Mosca, (12:31 italiane) e il veicolo spaziale è entrato nell'orbita di destinazione. Il collegamento con la stazione dovrebbe avvenire alle 20:35 (18:35) di oggi. L'equipaggio de

Spazio : il 3 dicembre il primo lancio di astronauti verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : Lunedì 3 dicembre gli astronauti torneranno a volare sulla Soyuz, sarà il primo lancio dopo l’incidente dell’11 ottobre, che aveva costretto i due uomini a bordo a un atterraggio di emergenza. Il lancio è previsto alle 12:31 ora italiano dalla base di Baikonur, in Kazakhstan: a bordo della capsula saranno presenti Anne McClain della NASA, David Saint-Jacques della CSA e il Oleg Kononenko di Roscosmos. L’arrivo dei tre membri ...

A pochi giorni dal lancio Battlefield V ha già visto il primo taglio di prezzo negli USA : pochi giorni dopo il lancio, Battlefield V ha visto il suo primo calo dei prezzi nei due principali rivenditori statunitensi.Lo sparatutto non sembra andare bene dal punto di vista delle vendite retail. Questo è molto chiaro guardando i primi dati relativi al Regno Unito , ma sembra che negli Stati Uniti non sia andato molto meglio.Come riporta VG247.com, l'edizione standard di Battlefield V, che è stata appena pubblicata il 20 novembre, è ...

Var - Spalletti : "Serve più esperienza". Monchi : "primo bilancio ok". Pioli : "Bene - ma sui falli di mano..." : Incontro chiarificatore oggi a Milano presso la sede della Lega Serie A tra gli arbitri e gli allenatori del nostro campionato sullo stato di attuazione della Var. Nel corso della riunione, i vertici ...

Spazio : oggi il primo lancio del vettore Soyuz verso la ISS dopo l’incidente dell’11 ottobre : oggi il primo lancio del vettore Soyuz dopo l’incidente dell’11 ottobre: trasporta il cargo Progress con un carico di rifornimenti per la Stazione Spaziale Internazionale. Il decollo è in programma dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, alle 19:14 ora italiana. “Il Flight Control Center di Tsoup ha completato i lavori previsti per il lancio del cargo Progress MS-10. Il lancio del vettore Soyuz-FG è previsto per le 18:14 ...

Spazio : tra pochi giorni il lancio di ESEO - il primo satellite interamente creato da studenti universitari europei : ESEO (European Student Earth Orbiter) verrà lanciato in volo nell’orbita terrestre dalla California il 19 novembre 2018. Si tratta di una missione micro-satellitare sviluppata, integrata e testata dagli studenti di diverse università europee, tra cui l’Università di Bologna. Gli esperimenti condotti a bordo dell’ESEO includeranno scattare foto della Terra, misurare i livelli di radiazione e testare tecnologie che potranno essere utilizzate per ...

In azione il primo smartphone pieghevole al mondo (video) : lancio oggi 31 ottobre : Il primo smartphone pieghevole è realtà oggi 31 ottobre. Niente più concept avveniristici ma una primo produttore cinese ha lanciato il primo device al mondo con display flessibile. Questo è già in azione nella video anteprima al termine di questo articolo che ne svela il funzionamento ben diverso dai comuni smartphone che abbiamo imparato a conoscere. Non è Samsung, né Huawei, né tanto meno LG o di qualsiasi altro produttore Android a ...

primo bilancio provvisorio per Ottobre De André 2018 ad Albenga : un successo : Tre grandi eventi, tre sold out, più di quaranta ospiti, oltre milleduecento spettatori, centinaia di richieste rifiutate a malincuore per mancanza di spazio. Davvero un grande successo per una ...

Il primo lancio del missile commerciale cinese ZQ-1 è fallito - : Il primo lancio del lanciatore commerciale cinese Zhuuxue-1 , ZQ-1, non è avvenuto con successo, dice la società produttrice di missili. La società privata cinese LandSpace Technology Corporation alla ...

Spazio : riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente : Effettuato nella notte il primo lancio di un razzo Soyuz dopo l’incidente verificatosi lo scorso 11 ottobre: le autorità russe hanno reso noto che il vettore Soyuz 2.1B è partito dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, e ha portato in orbita un satellite del Ministero della Difesa. L'articolo Spazio: riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente sembra essere il primo su Meteo Web.