Il Presepe dei vip e della tradizione | che dura tutto l' anno

Apre a Ronchi dei Legionari il Presepe della famiglia Dessenibus : Di fatto Luigi, assieme a moglie e figli, si mette all'opera scegliendo un tema di cronaca, attualità o, come in questo caso, storia locale per incorniciare il presepe. Se l'altro anno, come detto, ...

Albero e Presepe dei ragazzi del 'centro speranza' : PERUGIA Un Albero di Natale e un presepe speciali, realizzati a mano dai ragazzi del "Centro Speranza" di Fratta Todina, sono stati allestiti nella sede dell'Assessorato alla Salute, alla Coesione ...

Di Maio - blitz nella bottega dei pastori : 'Mai pensato di finire sul Presepe' : Una visita a sorpresa a San Gregorio Armeno per il vicepremier Luigi Di Maio. Tanti selfie e tanti sorrisi, dopo giorni vissuti sulle montagne russe anche per via della vicenda degli abusi di ...

Natale : sacerdote padovano - non fare Presepe il più evangelico dei segni : Padova, 3 dic. (AdnKronos) - Vale la pena fare il presepe? A chiederselo è don Luca Favarin, sacerdote in prima linea nella missione pastorale per la Diocesi di Padova a fianco dei migranti. Ideatore e promotore di progetti di accoglienza innovativi come il ristorante "Strada facendo", don Luca fa d

Presepe Vivente di Giarratana : reclutamento dei figuranti : Al via il reclutamento dei figuranti ha dato il via ufficiale alla 28esima edizione del Presepe Vivente di Giarratana. Aperte le iscrizioni.