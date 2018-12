Il Pd pubblica una foto fake per screditare Conte M5S contro i dem per

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini : una legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

Silvia Provvedi stupisce tutti pubblicando su Instagram una foto senza veli : In queste ultime ore, una ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip è tornata prepotentemente a far parlare di sé. Ci riferiamo a Silvia Provvedi che ha stupito i suoi numerosi fan, pubblicando nelle sue "Storie" di Instagram uno scatto molto sensuale. Il post senza veli Oggi i follower di Silvia Provvedi hanno ricevuto un regalo inaspettato dalla loro beniamina: una foto piuttosto "bollente" che la mostra senza vestiti e in ...

«Sul muro Trump ha perso. E se tocca la Banca rischia una rivolta repubblicana» : Lei disse: «Dovendo scegliere, meglio i generali che l'estrema destra alla guida della politica estera». E ora che i generali sono fuori? «La paura è di un Trump 'senza freni', di un disimpegno non ...

Giorgia pubblica una Storia Importante - la cover di Eros Ramazzotti sull’amore tormentato (video e testo) : Una Storia Importante è il nuovo singolo estratto dall'album "Pop Heart" di Giorgia, un disco di cover incise dalla cantante per omaggiare i suoi artisti più amati. Uno di questi, indubbiamente, è Eros Ramazzotti, di cui Giorgia interpreta questo brano inciso nel 1985 per l'album "Cuori agitati". Il testo è una riflessione su un amore tormentato, descritto dal protagonista con una serie di scuse che lo tengono lontano dalle responsabilità, ma ...

Repubblica Ceca - esplosione in una miniera : almeno 13 vittime : La tragedia si è verificata nella miniera di carbone a Karvina, nel nord della Repubblica Ceca. Ci sono tredici vittime, la maggior parte erano minatori polacchi. Si contano anche una decina di feriti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas metano.Continua a leggere

CR4 - La Repubblica delle Donne – Chi è Delia Duran? Età - altezza e curiosità sulla sexy valletta bruna di Chiambretti [GALLERY] : Delia Duran è la sexy valletta bruna del programma ‘CR4, La Repubblica delle Donne’ proposta da Chiambretti a Baglioni per Sanremo 2019 Balla sul palco di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’ al fianco di Raffaella Di Caprio, lei è Delia Duran splendida valletta bruna di Piero Chiambretti. La meravigliosa 30enne venezuelana è approdata in Italia per trovare successo e grazie alle sue forme mozzafiato e alla sua ...

pubblica la foto di un gioco PS4 e viene attaccata : il caso di una community manager di Xbox Spagna : La console war e il campanilismo in ambito videoludico ci hanno abituato a situazioni decisamente peggiori ma in fondo in fondo speravamo che l'intervento congiunto di Shawn Layden (PlayStation), Phil Spencer (Xbox One) e Reggie Fils-Aime (Nintendo) ai The Game Awards 2018 potesse rivelarsi una sorta di esempio per un certo tipo di giocatori.Su ResetEra è però recentemente spuntato il "caso" di Alejandra Pernías, community manager di Xbox Spagna ...

Andrea Damante/ Compare a Riccanza - ma il pubblico è deluso. Intanto pubblica una dedica - è per Giulia? : Andrea Damante è nella terza puntata di Riccanza 3, ma il pubblico è deluso perchè rimane per poco tempo. Lui pensa ancora a Giulia De Lellis?

La Repubblica delle Donne - puntata del 19 dicembre : Lory Del Santo sarà una delle ministre : Ci sono molti cambiamenti nella vita della showgirl Lory Del Santo che viene dall'esperienza formativa de 'Il Grande Fratello Vip', rivelatosi fondamentale per darle la forza di reagire alla morte del figlio. L'ex attrice è ora impegnata in un nuovo progetto lavorativo poiché farà parte del cast de 'La Repubblica delle Donne', programma di successo condotto su Rete Quattro dal presentatore Piero Chiambretti. Dunque, la Del Santo va ad affiancare ...

TrovaBari gratis in edicola con Repubblica : una guida per vivere il Natale in Puglia : E magari può assistere a mostre, spettacoli e concerti. Come quelli di San Silvestro, nelle piazze. Tutti raccolti in un'agenda da conservare. Anche nella città dei Sassi, con il concertone di Rai 1, ...

Preparata - dimenticato dopo una vita per la salute pubblica - : Ricordando quella sera, quelle passioni, quella grande scienza in azione, non ci resta che continuare sulla scia della grande eredità che Giuliano Preparata ci ha lasciato , che sapremo valorizzare ...

Così i repubblicani americani si sono fatti incantare da una russa : New York. Il processo appena cominciato a Maria Butina, una trentenne russa accusata di essere un agente del governo di Mosca, suona anche come il segnale di quanto il deterioramento interno del Partito repubblicano americano sia in fase avanzata, forse Così grave da essere irrecuperabile. Butina ha

Nadia Toffa pubblica una foto mentre fa la chemio : 'Qui non si molla mai' : Nadia Toffa, 'guerriera' a "Le Iene" e nella vita, continua la sua lunga e dura battaglia contro il cancro. Nell'ultimo periodo però si sta mostrando un po' giù di morale, e lo dimostra una foto pubblicata mentre è intenta a sottoporsi alla chemio: sotto lo scatto un commento un po' triste, ma allo stesso tempo grintoso: "Qui non si molla mai". Nadia Toffa commuove il web pubblicando una foto mentre è in ospedale per sottoporsi alla chemio La ...

Una Vita anticipazioni : URSULA rende pubblica la gravidanza di BLANCA : La gravidanza di BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez), protagonista della telenovela Una Vita, non resterà “segreta” a lungo: come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, la ragazza scoprirà di essere in attesa di un bambino ma, dato che avrà avuto dei rapporti intimi sia col marito Samuel (Juan Gareda) e sia col cognato Diego (Ruben De Eguia), non saprà con certezza che sia il padre… Una Vita anticipazioni: BLANCA incinta, ...