Il nuovo museo di Vilnius progettato da Daniel Libeskind

'L'Italia dei fotografi : 24 storie d'autore' in mostra dal 22 dicembre al nuovo museo M9 di Mestre : Si intitola ' L'Italia dei fotografi . 24 storie d'autore ' , la prima mostra appositamente prodotta per il nuovo Museo M9 di Mestre dalla Casa dei Tre Oci - Civita Tre Venezie ed aperta da sabato 22 ...

Eventi. A Brisighella inaugura il nuovo allestimento del Museo geologico all'aperto del Monticino : ... tra 5,61 e 5,33 milioni di anni fa, , si rifà il look! Tali resti paleontologi, appartengono a circa sessanta specie , tra le quali almeno cinque specie nuove per la scienza, , ripartite in una ...