Il Napoli blinda Koulibaly | rinnovo da 6 milioni di euro

«Bella ciao» alla scuola De Amicis - blindata la recita di Natale dei bimbi di Napoli : Assedio di Natale alla De Amicis: la polemica su Bella Ciao non si spegne, anzi si inasprisce. Ieri mattina, mentre su, nel teatro della scuola, i bimbi cantavano l'inno del partigiano per...

Napoli - De Laurentiis non blinda Koulibaly - : Koulibaly è considerato uno dei migliori centrali difensivi al mondo. De Laurentiis, in una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno, ha parlato del futuro del forte difensore senegalese: 'A gennaio non venderemo Koulibaly, ma arriverà il momento in cui non ...

Serie A - Napoli in discesa con il Frosinone - a 1.16 su Sisal Matchpoint. Il Milan ritrova Higuain e blinda il quarto posto : Il Napoli è l’unico che riesce a tenere il passo della capolista Juventus. La distanza resta importante, a -8, ma con 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 gare la squadra di Ancelotti tiene in qualche modo aperto il campionato. Al San Paolo poi, arriva il Frosinone, penultimo in classifica con solo 8 punti raccolti in 14 giornate e quindi, almeno sulla carta, il turno è particolarmente favorevole. Il pronostico di Sisal Matchpoint ...

Napoli-Stella Rossa - città blindata : in arrivo 2.500 ultrà dalla Serbia : Nel 2010, quando mise a ferro e fuoco lo stadio Ferraris di Genova per un match tra Italia e Serbia, divenne per tutti Ivan il terribile. Ivan Bogdanov, storico capo degli ultrà della Stella Rossa non ...

Genoa - Perinetti "blinda" Piatek : "No all'offerta del Napoli" : I tifosi del Genoa, per ora, possono restare tranquilli: Krystofz Piatek resterà in rossoblù almeno fino alla fine della prossima stagione. La conferma arriva dal direttore generale del club Giorgio ...