Il mistero della morte in Messico di Anna Ruzzenenti | si rafforza l’ipotesi del suicidio

L'Asl indaga - 200 persone stanno male dopo la festa di Natale della Tesi Spa/ Le cause sono ancora un mistero : L'Asl sta indagando dopo che 200 persone si sono sentite male in seguito alla festa di Natale della Tesi Spa. Al momento le cause sono ancora un mistero

Roma - il mistero della 17enne suicida. La mamma a Chi l'ha visto : 'la descrizione dell'autopsia non è di mia figlia' : Era il giorno di San Valentino dell' anno scorso quando è stato ritrovato il corpo in fin di vita di Laura , una ragazza di 17 anni con il sogno di diventare uno chef. Nonostante le indagini, le ...

Amici 18 : Marco Alimenti sarebbe innamorato - mistero sul nome della fortunata : Il nuovo appuntamento ufficiale di 'Amici di Maria De Filippi', il talent show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua diciottesima edizione consecutiva, ha visto Marco Alimenti incantare il pubblico del format ballando una coreografia di danza moderna montata sul brano 'Womanizer'. In rete, nelle ultime ore è trapelato il rumor che vedrebbe l'aitante ballerino di 'Amici 18' felicemente innamorato di una donna. Amici di Maria De Filippi: impazza ...

Sei milioni di euro spariti in sette mesi. L’ultimo mistero sui soldi della Lega : Un conto corrente della Lega con sei milioni di euro svuotato in sette mesi, a cavallo tra 2013 e 2014. E 120 mila telefonate intercettate nello stesso periodo in un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria che i finanzieri, su mandato della Procura di Genova, stanno ascoltando per poi acquisire quelle più importanti. ...

Nel nuovo trailer di True Detective 3 un mistero lungo una vita - un ritorno alle atmosfere della prima stagione (video) : Chi ha amato la prima stagione – e non la seconda – non potrà che provare soddisfazione di fronte al nuovo trailer di True Detective 3, che sembra riportare lo spettatore proprio alle atmosfere del primo, eccezionale capitolo di questa serie antologica. La nuova stagione sembra volersi rifare molto alla prima, innanzitutto riportando lo spettacolo alla storia di due Detective che seguono in coppia le indagini su un crimine nelle ...

Stefano Sala e Dasha : svelato il mistero della telefonata al GF Vip : Grande Fratello Vip, Stefano Sala e Dasha: Signorini svela un retroscena Alcune settimane fa è stato riportato dal magazine Oggi che la produzione del GF Vip avrebbe concesso di mettere in contatto telefonicamente Stefano Sala e Dasha. Il motivo? Lei gli avrebbe comunicato di essere in dolce attesa. Un’indiscrezione, che ovviamente ha creato un polverone mediatico. Ma sarà vero? Oggi Alfonso Signorini a Mattino 5 ha fatto finalmente ...

Il mistero della Var al tempo di Rocchi : Colpo di tacco da paura di Schick, palla a Florenzi: tiro, palo. In quel momento, pochi minuti prima della mezzora, si sono capite tante cose. La prima? Che la Roma, al di là di tutto, non è baciata ...

Elena Diena e il mistero della scienza : Senza dubbio sono scritture impegnative, che parlano di scienza: relatività, spazio-tempo, fisica, medicina, dove solo un esperto del settore potrebbe capire. Ciò che Elena scrive, ignorando ...

Usa - trovati abbracciati nel letto : mistero sulla morte della coppia star di Instagram : Christian Kent e Michelle Avila erano diventati celebri in tutto il mondo. La loro era infatti una delle coppie più seguite ed apprezzate di Instagram, dove postavano le immagini dei loro viaggi da sogno e delle spettacolari attività sportive da loro praticate. Una vita all’apparenza perfetta, che però è stata spezzata troppo presto: i due ragazzi, rispettivamente di 20 e 23 anni, sono stati ritrovati morti lo scorso 14 ottobre nella loro ...

Carabinieri - le foto a luci rosse della marescialla. Scandalo e mistero - una voce pazzesca : chi c'è dietro : Eppure, c'è un mare agitato, torbido, intorno a questa carabiniera di 30 anni, bellezza di origini partenopee entrata nel magico mondo dei selfie senza pudore con amiche ben più esperte di lei. La ...

"Trattiamo l'Italia come la Polonia". mistero sulle frasi della Merkel : Una decisione politica, ovviamente. A parlare al suo posto sono stati invece capi economisti delle più importanti banche tedesche oppure retroscena pubblicati dalla Faz secondo cui il governo di ...

Il mistero della 'firma' dell'ex deputato Romele sui banchi di Montecitorio : Il nome inciso sul legno dei banchi di Montecitorio per rimanere deputato per sempre. Almeno fino a quando la Camera non sarà ristrutturata e i banchi levigati. Così Giuseppe Romele, già deputato bresciano di Forza Italia ininterrottamente dal 2001 al 2018 e da poco passato a Fratelli di Italia, ha sollevato polemiche in aula nel giorno in cui si festeggiavano i cento anni dalla prima seduta. Il banco graffiato da Romele ...

Uno studio ha fatto luce sul grande mistero della lingua dei gatti : Chi possiede un gatto sa bene che questi felini amano trascorrere le proprie giornate leccandosi e pettinandosi. Se la loro pelliccia è sempre perfetta, insomma, i gatti lo devono in gran parte alla propria dedizione. Ma non solo. Il merito, possono affermare oggi gli scienziati, è anche della loro lingua tutta particolare, capace di detergere non solo la superficie ma anche la pelle stessa dell’animale. Succede grazie alla forma delle ...

Don Matteo 12 sarà l’ultima stagione? Nathalie Guetta svela il mistero sulla fine della fiction con Terence Hill : mistero su una delle fiction più amate degli italiani: Don Matteo 12 sarà davvero l'ultima stagione? L'enigma sta preoccupando i fan di una delle serie più longeva delle Rai. A parlare di possibile chiusura è Nathalie Guetta, attrice che per anni ha interpretato la perpetua Natalina nella serie. Stando a quanto rivelato dalla circense di origini francese al settimanale DiPiù TV, Don Matteo 12 sancirà l'addio della fiction e del personaggio ...