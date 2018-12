Il meteo di Natale | sole e vento freddo sotto l' albero

Previsioni meteo - Bel tempo a Natale in arrivo qualche nuvola a Santo Stefano : Roma - L'anticiclone sub tropicale che sta portando temperature al di sopra delle medie stagionali un po' su tutto il Mediterraneo centro occidentale, compreso l'Italia sarà messo in crisi da un veloce impulso di aria fredda che si sta già addossando alle Alpi ma le scavalcherà solo in serata per mostrarsi più attivo sulle regioni del medio Adriatico prima e meridionali poi. Tutta l'evoluzione sarà ...