Il Centro nazionale di produzione - Virgilio Sieni cerca un responsabile di produzione

Andrea Sforzi co-direttore di un corso internazionale al Centro fondato da Zichichi : Molti scienziati insigniti del premio Nobel hanno fatto parte del gruppo del centro di Erice, una vera e propria culla della scienza dove ogni anno si ritrovano studiosi provenienti da tutto il mondo ...

Juventus - Pjanic sta tornando a Torino : il Centrocampista si è fatto male in nazionale : La Juve, in questi giorni, sta lavorando senza i 14 nazionali. Oggi però per i bianconeri non è arrivata una buona notizia. Infatti, Miralem Pjanic avrebbe riportato un affaticamento muscolare e stando a quanto afferma Sky Sport, il giocatore sta lasciando il ritiro della Bosnia per fare il suo rientro a Torino. Il numero 5 bianconero avrebbe accusato un problema muscolare e si tratterebbe di un affaticamento. Per questo motivo non potrà essere ...

Juventus - sale l’ansia per Pjanic : infortunio in Nazionale per il Centrocampista bosniaco : Il centrocampista bianconero ha riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirà di prendere parte al match con la Spagna Arrivano brutte notizie per la Juventus dal ritiro della Bosnia, Miralem Pjanic infatti ha riportato un affaticamento muscolare che non gli consentirà di prendere parte al match con la Spagna. JOE KLAMAR / AFP E’ in dubbio dunque anche la sua presenza nella gara contro la Spal, in programma allo Stadium ...

La follia della Nazionale italiana - Allan ‘scartato’ : Mancini rinuncia ad un Centrocampista incredibile ed il calciatore lancia frecciate : Stagione fino al momento straordinaria per il centrocampista Allan, il calciatore sta trascinando il Napoli con grandi prestazioni. Grande professionalità, al ritiro del Brasile è arrivato per primo, prima convocazione in Nazionale ed un sogno realizzato: “sto vivendo un sogno – ha detto oggi Allan nel ritiro del Brasile -. Far parte di una Nazionale con cosi’ tanti campioni e’ un riconoscimento molto importante di ...

Il lavoro - dignitoso - è un pilastro della democrazia. Rimettiamolo al Centro della politica nazionale : Al Pisa Book Festival la presentazione del libro di Luigi Vicinanza, direttore del Tirreno, ed Ernesto Paolozzi su diseguaglianze e lotta di classe

Udc - Ruggeri tagliente : "Il Centrodestra non esiste più : anche a livello nazionale non si può stare dietro alla Lega" : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Shock Verratti - arrestato il Centrocampista del Psg e della Nazionale : Shock per il centrocampista del Psg e della Nazionale Marco Verratti. Sono in arrivo guai per il calciatore ex Pescara che è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì per guida in stato di ebrezza. Verratti è stato trattenuto per tre ore dalla polizia, esattamente sino alle 6 del mattino ed il processo per direttissima è previsto per la prossima settimana. Sottoposto al test alcolemico, i suoi valori sono risultati ...

Progetto Nazionale Centro CONI "Orientamento e avviamento allo sport" : ... successivamente, saranno inviati per fini statistici e scientifici all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport".

Volley femminile - intervista a Davide Mazzanti : “Le giocatrici al Centro del progetto. Ora c’è la fila per la Nazionale. Per Tokyo 2020 dovremo sudare” : ESCLUSIVA OA SPORT – Piano piano, tra una foto per strada a un autografo al barista, Davide Mazzanti come le sue magnifiche ragazze del Volley si sta rendendo conto di ciò che è accaduto in Italia durante la cavalcata mondiale in Giappone. Un fiume di nuovi seguaci del Volley donne, di fans sfegatati di Egonu e compagne conquistati a suon di attacchi vincenti, di difese mirabolanti, di vittorie e prestazioni incredibili per una squadra il ...

Volley femminile - intervista a Davide Mazzanti : “Le giocatrici al Centro del progetto. Ora c’è la fila per la Nazionale. Per Tokyo dovremo sudare” : ESCLUSIVA OA SPORT – Piano piano, tra una foto per strada a un autografo al barista, Davide Mazzanti come le sue magnifiche ragazze del Volley si sta rendendo conto di ciò che è accaduto in Italia durante la cavalcata mondiale in Giappone. Un fiume di nuovi seguaci del Volley donne, di fans sfegatati di Egonu e compagne conquistati a suon di attacchi vincenti, di difese mirabolanti, di vittorie e prestazioni incredibili per una squadra il ...

I migranti e le opportunità nel mondo del lavoro al Centro della conferenza internazionale di Aescoomed - domani 25 e dopodomani 26 ottobre all'Ars. : I migranti e le opportunità nel mondo del lavoro al centro della conferenza internazionale di Aescoomed, domani 25 e dopodomani 26 ottobre all'Ars. Presenti il presidente della Regione, Musumeci, il sindaco di Palermo, Orlando, i ...

Per il settimanale Forbes Roccaraso è al top tra le località sciistiche - promozione internazionale per il Centro montano : Roccaraso. 'Arriva un'altra prestigiosa incoronazione per Roccaraso. 'Forbes', il settimanale statunitense di economia e finanza, consiglia di trascorrere le prossime vacanze invernali sulle piste del centro montano abruzzese, considerato una valida alternativa alle stazioni alpine. In un articolo pubblicato ...