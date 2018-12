Il Brindisi di Natale degli sfollati del Ponte Morandi

Cin cin di Natale con Elio Germano e Marcello Fonte - il Brindisi diventa il set di un film : Roma, la città degli arrivi e delle partenze. Delle attese e dei ritorni, ma anche dei luoghi del cuore che con l'aria del Natale si vestono a festa trasmettendo sensazioni magiche a chi sa coglierle. ...

Brindisi - rubate le stelle di Natale per la raccolta fondi contro i tumori : Un furto di stelle di Natale e panettoni, destinati a finanziare la ricerca contro i tumori, nella sede dell'Ant di Torre Santa Susanna, nel Brindisino. I ladri hanno portato via gli oggetti e le piante che i volontari avrebbero dovuto regalare in piazza in cambio di offerte per la ricerca e la prevenzione dei tumori.Continua a leggere

Brindisi di Natale - è record per lo spumante : +13% delle esportazioni nel mondo : Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni, lo spumante italiano conquista le tavole nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018 ci sar il record storico di Brindisi Made in Italy. quanto ...

Brindisi - furto nella sede Ant : rubate le stelle di Natale per la raccolta benefica : I volontari dell'Associazione Nazionale Tumori avrebbero dovuto offrirle in piazza per ricavare soldi per la prevenzione e la ricerca. L'evento è stato annullato ma il post di denuncia è diventato virale

Affettiamo! Il Brindisi di Natale del Napolista : Tutto è pronto per il nuovo aperitivo Napolista! Affettiamo!!!!Anche quest’anno vorremmo incontrare tutti gli amici e i lettori per scambiarci gli auguri di Natale e brindare insieme al Napoli, ma anche solo per conoscerci e darci un volto. L’appuntamento è per il 23 dicembre alla Cantina La Barbera in via Morghen 36/A per un buon bicchiere di vino e due chiacchiere. Vi aspettiamo TUTTI dalle 19 per un aperitivo. CHI VUOLE POTRÀ trattenersi a ...

Un Brindisi di Natale alla salute dei bambini : Vip, lustrini ma anche momenti charity . A Natale si brinda alla solidarietà. Nella bella cornice del cocktail allestito presso un bistrot di via Mantova, ottimo esempio di recupero all'interno del ...

Un Brindisi aspettando il Natale con Lady Press Office : brindisi, auguri e champagne millessimato per Lady Press Office Lorella Maselli, che prima delle festività che la porteranno lontano e al caldo, ha voluto festeggiare Natale con gli amici di sempre. ...

Roma - all'ambasciata di Francia è Brindisi di Natale : Concerto di Natale a Palazzo Farnese con cena placée per centoventi invitati. L'ambasciatore di Francia Christian Masset, con la moglie Hélène, riceve nel suo meraviglioso studio che affaccia sulla ...

Juventus - Brindisi di Natale aspettando la Coppa : La Juventus riunita al Royal Park I Roveri per la cena di Natale. Un evento fisso al quale ieri hanno partecipato i dirigenti, lo staff tecnico e i giocatori bianconeri, con mogli e compagne al ...

Natale 2018 - quale champagne scegliere per i Brindisi delle feste : Bruno Paillard Cuvée D : Z Dosaggio Zero, cioè senza aggiunta di liqueur d’expédition, eppure questa splendida cuvée è il frutto di una complicata selezione di vini di riserva di annate differenti (almeno il 50%), e assemblaggi di Pinot Meunier (predominante), Pinot Nero e Chardonnay provenienti da parcelle, vitigni e terroir differenti. Le uve provengono da oltre 30 crus differenti tra la Montagne de Reims e della Vallée de ...

Presentata la rassegna 'Le Luci di Brindisi. La Città a Natale'. Tutto il cartellone : Una magica galleria di spettacoli di danza aerea e clownerie, di giocoleria e acrobatica, di illusionismo e fuocoleria, di danza verticale e marionetteria, in una espressione multiforme e colorata. ...