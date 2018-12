I senatori di Forza Italia ' citano' il vicepremier Di Maio | ' Più povertà per tutti | fatto'

Blastingnews

: Sono al fianco dei senatori di @forza_italia che difendono la centralità e la dignità del Parlamento! @BerniniAM… - Antonio_Tajani : Sono al fianco dei senatori di @forza_italia che difendono la centralità e la dignità del Parlamento! @BerniniAM… - giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Il mio augurio per il 2019 è... #FeliceAnnoNuovo #AspettativePerIl2019 USCIRE DALL'EURO.BASTA EUROPA.RITORNO ALLA LIRA… - frances80351746 : RT @PLCastagnetti: Amici senatori la vostra resistenza non sarà capita dalla maggioranza degli italiani, ma dovete insistere perché a forza… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Intervenuta al Senato per discutere della legge di bilancio, la forzista Anna Maria Bernini ha citato nel corso dell'intervento la famigerata lista che ilDiha postato sui social per elencare tutte le misure incluse nella finanziaria targata M5S-Lega. Rivolgendosi al vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, l'ex ministro delle Politiche europee diha esordito dicendo: "Benvenuti in Parlamento, con una manovra a scatola vuota, che non ha una stella polare e non ha un'idea di Paese, ma che rappresenta solamente un insieme di piccoli egoismi personali che presidiano un contratto di Governo che rappresenta solo una spartizione di potere. Una spartizione di potere tra due partiti che stanno al Governo, diversi, distinti, distanti e che hanno come unico elemento in comune il contratto di Governo".Bernini: 'Il contratto di centrodestra non prevedeva il ...