Gravina | ' Nel 2019 alimenteremo l' entusiasmo con i risultati'

Gravina : Per Brunelli manca solo la firma : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Per la nomina di Marco Brunelli all'incarico di segretario generale della Figc " manca la firma , ma ci sono tutti i dettagli e i riferimenti anche programmatici". Così il ...

Figc - Gravina ha fiducia nel progetto Mancini : “gli abbiamo dato ampio mandato” : Figc, Gabriele Gravina ha parlato della nuova era della Nazionale italiana targata Roberto Mancini, il quale avrà un compito a lunga gittata “Puntare sui giovani per lanciare nuovi talenti come ha fatto Mancini con Zaniolo? È uno dei modi per agevolare, per dare la possibilità ad alcuni ragazzi di credere in loro stessi ma soprattutto di metterli in vetrina. La Federazione ha dato ampio mandato a Mancini, ma anche agli altri ...