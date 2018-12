Google | il nuovo doodle | un viaggio tra le feste di dicembre nel mondo | oltre il Natale

Il bambino di Mamma ho perso l'aereo resta di nuovo solo in casa : questa volta per Google : Macaulay Culkin, celebre per aver interpretato il piccolo Kevin, protagonista del classico di Natale "Mamma ho perso l'areo", è ritornato sul luogo del delitto: la casa dove è stato girato il film. questa volta l'attore interpreta se stesso da adulto, non per un film ma per uno spot realizzato in collaborazione con Google con l'intento di promuovere i suoi nuovi prodotti "Home" e "assistant". Lo spot Lo spot pubblicitario ripercorre fedelmente ...

Volete provare il nuovo Google Play Store? Ecco il link per il download della v12.9.12 : Le novità grafiche e le funzionalità del Google Play Store aggiornate disponibili al download nella versione 12.9.12. provare lo store di Big G coi suoi colori più scuri, novità grafiche e funzionalità nuove è possibile installando manualmente il file relativo qualora il tutto non vi sia ancora arrivato lato server. L'articolo Volete provare il nuovo Google Play Store? Ecco il link per il download della v12.9.12 proviene da TuttoAndroid.

Nuovo look in rollout per l’app Google - sempre più in bianco : L'app Google sta ricevendo in queste ore qualche cambiamento a livello di design, che gli conferisce un look ancora più "bianco" in linea con altre app della casa di Mountain View. L'articolo Nuovo look in rollout per l’app Google, sempre più in bianco proviene da TuttoAndroid.

Google - nuovo campus a New York : investimento da 1 miliardo : New York, askanews, - Non solo Silicon Valley, Google si espande sulla East Coast. Il colosso di internet ha annunciato di avere intenzione di investire oltre un miliardo di dollari per la creazione ...

Google Plus - nuovo bug : coinvolti 52 milioni di utenti : (Foto: Getty Images) Sembra che Google Plus non riuscirà neanche a godere di una dipartita dignitosa. Dopo la notizia del bug presente all’interno dello sfortunato social network di Google e l’annuncio che la casa di Mountain View ne avrebbe abbassato presto la saracinesca, in questi giorni è emersa nel codice sorgente della piattaforma un’altra vulnerabilità introdotta a novembre e capace di coinvolgere più di 52 milioni di ...

Nuovo look per Google Play Store con una interfaccia più chiara e nuovi menu : Google sta rilasciando, con un aggiornamento lato server, un Nuovo look per il Play Store, con interfaccia chiara e diverse riorganizzazioni nei menu. L'articolo Nuovo look per Google Play Store con una interfaccia più chiara e nuovi menu proviene da TuttoAndroid.

Google Lens 1.3 svela il nuovo progetto di Google - legato all’arredamento domestico : Google Lens si aggiorna alla versione 1.3 e mostra le prime tracce di una nuova funzione dedicata all'acquisto di mobili in negozi virtuali. L'articolo Google Lens 1.3 svela il nuovo progetto di Google, legato all’arredamento domestico proviene da TuttoAndroid.

Google punta a rivoluzionare gli smartwatch con un nuovo brevetto : Diamo un'occhiata a questo nuovo brevetto di Google che potrebbe veramente rivoluzionare l'utilizzo che facciamo degli smartwatch: che ne dite di usare il dito come pennino sulla pelle, "allargando" la porzione di display utilizzabile? L'articolo Google punta a rivoluzionare gli smartwatch con un nuovo brevetto proviene da TuttoAndroid.

Google Fi si aggiorna e cambia interfaccia col nuovo tema Material : Il team di Google Fi ha rilasciato un aggiornamento, rinnovando l'interfaccia grafica di questo servizio sia nella versione mobile che in quella Web L'articolo Google Fi si aggiorna e cambia interfaccia col nuovo tema Material proviene da TuttoAndroid.

Con il menù laterale in Material Design - Google Maps ha il suo nuovo vestito : L'opera di adeguamento delle app di Google al nuovo corso stilistico può dirsi ultimata per quel che riguarda Google Maps L'articolo Con il menù laterale in Material Design, Google Maps ha il suo nuovo vestito proviene da TuttoAndroid.

Google Shopping è di nuovo sotto accusa in Europa : (Foto: Google Campus) Nella giornata di ieri 14 società che offrono servizi di comparazione degli acquisti si sono unite in una lettera aperta al commissario europeo per la Concorrenza, Margrethe Vestager. Le aziende denunciano che il meccanismo di conformità di Google Shopping, che consente di confrontare i prezzi degli articoli in vendita online, non sia per niente conforme alla decisione dell’Antitrust europeo di giugno 2017, che puniva il ...

Il nuovo dongle ADT-2 di Google è in arrivo per gli sviluppatori : Nel mese di giugno, al Google I/O 2018, erano stato promesso un rinnovato interesse verso la piattaforma Android TV e, tra le novità, […] L'articolo Il nuovo dongle ADT-2 di Google è in arrivo per gli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Google Foto introduce il nuovo pulsante di condivisione di album live e riabilita il backup solo quando lo smartphone è in carica : Con lo scopo di semplificare il processo di condivisione di contenuti, Google Foto sta per ricevere un nuovo pulsante "Condividi come album", apparso per alcuni utenti durante la navigazione negli album di persone e animali domestici. Google Foto permette anche di eseguire il backup solo quando lo smartphone è in carica tramite un'opzione disponibile nelle impostazioni di Google (Impostazioni -> Google -> backup di Google ...

La versione web di Google Foto si fa bella con il nuovo Material Theme : Dopo un refresh che ha riguardato le versioni Android delle proprie app, Google passa alle interfacce web e aggiorna il look di Google Foto. L'articolo La versione web di Google Foto si fa bella con il nuovo Material Theme proviene da TuttoAndroid.