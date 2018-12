Giulia Grillo : 'Pronti 350 milioni per ridurre le liste d'attesa negli ospedali' : Ci sono state semmai posizioni di alcuni componenti di questo governo, criticate dal mondo scientifico, ma Ricciardi si è dimesso autonomamente. Per l'Istituto superiore di sanità nominerò un ...

Sanità - Giulia Grillo risparmia due miliardi migliorando il servizio : Prima delle ultime elezioni con www.peopleforplanet.it lanciammo una raccolta di firme per ottenere che anche in Italia le farmacie vendano le medicine nel numero esatto previsto dalla ricetta medica. Da decenni fanno così in Usa e in Germania. Francia, Spagna e Svizzera stanno adottando lo stesso metodo. Un risparmio enorme per i cittadini e lo Stato, meno pericoli dovuti ai cassetti pieni di medicinali scaduti o assunti senza una prescrizione ...

Scuola - irregolare una mensa su tre. Giulia Grillo : "Un film dell'orrore" : Un quadro che definire allarmante è poco. "Cibi scaduti, gravi carenze igieniche, perfino topi e parassiti: un film dell'orrore". Il Ministro della Salute Giulia Grillo sintetizza i risultati del ...

Addio al superticket sanitario - ministra Giulia Grillo : “Abolito entro la primavera” : La ministra Giulia Grillo, in un'intervista su 'La Stampa' in occasione dei 40 anni del Ssn, annuncia alcune novità: "Via il superticket su visite e analisi massimo entro la primavera. Via anche i farmaci fotocopia più costosi dal prontuario per rimborsare i medicinali importanti oggi a pagamento. E basta blocchi delle assunzioni di medici e infermieri".Continua a leggere

Malasanità in Campania - video Le Iene/ Ministro Salute Giulia Grillo : "Il vostro servizio mi ha distrutto" : Malasanità in Campania, video: Le Iene si rivolgono al Ministro della Salute Giulia Grillo. "Il vostro servizio mi ha distrutto". Interverrà davvero?

Sanità - Giulia Grillo contro Panzironi : "L'ho segnalato all'Agcom" : La ministra scrive un post nel quale attacca il giornalista che in un programma televisivo promuove i suoi integratori e promette di combattere e prevenire malattie gravi con una dieta

Dichiarazioni di Giulia Grillo - Toma : «Il ministro chieda scusa ai molisani» : Secondo l'esponente governativo, "in Molise, Calabria, Campania non puoi non mettere una figura di legalità, sono Regioni dove sono agli onori della cronaca i problemi giudiziari". Non so a quali ...

Vaccini - Giulia Grillo : 'Mio figlio farà tutti quelli obbligatori. Per gli altri valuterò' : I nuovi membri del Consiglio superiore di sanità saranno scelti in base al curriculum. Lo ha annunciato Giulia Grillo, ministro della Salute, all'Adnkronos salute. Le nuove nomine sono attese per ...

Giulia Grillo - ministra della Salute - vaccinerà il figlio : "Vaccinerò mio figlio. Naturalmente nei tempi opportuni, quando il bambino avrà compiuto l'età prevista dal calendario vaccinale". Parola della ministra della Salute, Giulia Grillo, ospite al Palazzo dell'Informazione Adnkronos. Nonostante le campagne no-vax di tanti attivisti del Movimento 5 stelle.Per i vaccini non obbligatori come quelli contro le meningiti "valuterò con il pediatra di fiducia. Che ...

Giulia Grillo grazie! : Questo non è un post di critica, come tanti ne ho scritti in questi anni. Non è nemmeno un post propositivo come altrettanti ne ho scritti, spesso inascoltato, da questo mio spazio. Questo vuole essere un ringraziamento pubblico da medico e da cittadino. Ringrazio Giulia Grillo di aver ieri destituito il Consiglio Superiore di Sanità (CSS) con due anni di anticipo sul termine previsto. Non mi permetto di entrare nel merito ma sono contento che ...

Il ministro della Salute Giulia Grillo ha azzerato il Consiglio Superiore di Sanità : Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha deciso di azzerare il Consiglio Superiore di Sanità. Con una lettera spedita nella giornata di oggi, il ministero ha comunicato la revoca delle nomine dei componenti non di diritto dell'organo tecnico-consultivo del ministero. I 30 membri revocati erano stati nominati l'anno scorso dal Governo Gentiloni.Continua a leggere

Consiglio superiore di sanità - la ministra Giulia Grillo rimuove i membri : Il Css era stato nominato nel dicembre 2017 e sarebbe dovuto restare in carica altri due anni. La presidente Roberta Siliquini: "Non ci hanno dato alcun preavviso, in 6 mesi non ci hanno mai incontrati"

Salute - il ministro Giulia Grillo revoca la nomina dei 30 membri non di diritto del Consiglio superiore di sanità : Giulia Grillo ha revocato la nomina dei componenti non di diritto, vale a dire tutti e 30 i membri, del Consiglio superiore di sanità, l’organo tecnico-consultivo del ministero della Salute. La decisione è stata resa nota con un decreto di revoca. Il Css era stato nominato dall’ex ministro Beatrice Lorenzin con decreto del 1° dicembre 2017 e si era insediato il 20 dicembre dello stesso anno. La presidente uscente, Roberta Siliquini, ...

Giulia Grillo si augura che non servano espulsioni nel M5s : Il Movimento 5 stelle ha uno statuto chiaro, ma la ministra della Salute Giulia Grillo intervistata dal Corriere della Sera spera che non si debba arrivare all'espulsione dei deputati e senatori che hanno votato in contrasto con il gruppo. "Mi è dispiaciuto che alcuni parlamentari non si siano attenuti agli impegni del Movimento e al contratto di governo. Condivido la posizione di D'Uva: dibattito interno, ma poi ...