Giulia De Lellis e Irama Primo Natale insieme | Karina Cascella | ' Belli e giovani Si

Giulia De Lellis e Irama news - Karina Cascella dà una conferma importante : Irama e Giulia De Lellis ultime notizie: il commento di Karina Cascella sulla nuova coppia Non mancano mai le notizie su Irama e Giulia De Lellis. Ormai non ci sono più dubbi: sono una vera coppia e nemmeno a Natale si separeranno. Nell’ultimo mese li abbiamo visti spesso insieme: Giulia è stata presente a quasi […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama news, Karina Cascella dà una conferma importante proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis in discoteca senza Irama : con chi è stata vista : Giulia De Lellis si diverte con gli amici senza Irama In questi giorni Giulia De Lellis è tornata a Roma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha lasciato Verona e salutato, solo per il momento, Irama per tornare dalla famiglia e trascorrere il Natale con gli affetti più cari. Dopo aver passato del tempo con la nipotina, l’influencer è uscita con gli amici, per trascorrere una serata, molto probabilmente in discoteca, ...

Giulia De Lellis e Gianfranco Vissani non parteciperanno all'Isola dei Famosi (RUMORS) : Nuovo spazio dedicato alle notizie sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che partirà giovedì 24 gennaio su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Giulia De Lellis e Gianfranco Vissani, due vip che hanno smentito l'ipotesi della loro partecipazione al programma di Mediaset. Se l'influencer la vedremo con tutta probabilità nel backstage del Festival di Sanremo per sostenere il suo fidanzato Irama, lo chef non ha ...

Irama al Festival di Sanremo - la reazione di Giulia De Lellis : Le voci di corridoio si sono rivelate fondate e Irama è uno degli artisti selezionati per il prossimo Festival di Sanremo con il brano La ragazza con il cuore di latta. L’annuncio è arrivato nel corso della prima puntata di Sanremo Giovani in onda giovedì 20 dicembre in prima serata su Rai1, nello stesso giorno in cui il cantante vincitore della diciassettesima edizione di Amici compiva gli anni. Una giornata da ricordare dunque per ...

Giulia De Lellis - la dedica per il compleanno di Irama : “Se tutti fossero come te sarebbe un mondo migliore”. Parola di Giulia De Lellis che il 20 dicembre, nel giorno del 23° compleanno di Irama, gli dedica parole d’amore sui social. Da brava fidanzata l’influencer rende il suo boyfriend il vero protagonista delle sue story per un giorno, e i fan si sciolgono davanti a cotante manifestazioni d’affetto. Sì, perché la De Lellis nel corso della giornata riserva al cantante ...

Giulia De Lellis : "Natale a Roma con la mia famiglia" : Giulia De Lellis, nelle scorse ore, ha condiviso, con i propri fedelissimi fan, il proprio stato d'animo, a pochi giorni dal Natale. La giovane influencer, a breve, lascerà l'amatissima Verona (dove è restata anche dopo la fine della relazione con Andrea Damante) per trascorrere le festività di Natale con la fua famiglia a Roma: Ciao ragazzi. Allora scusate per l’assenza. Sono a Verona. Ho pianto tantissimo, non so se si vede. Ho salutato ...

Giulia De Lellis lascia Verona in lacrime : sembra confermata la convivenza col fidanzato : La notizia data da un giornalista di Novella 2000 sull'ipotetica convivenza tra Giulia De Lellis e Irama, sembra trovare conferma nello sfogo che la ragazza ha avuto pochi minuti fa su Instagram. Attraverso alcuni video che ha caricato nelle sue "Stories", l'influencer ha informato i fan di aver pianto tantissimo poco prima perché ha dovuto salutare Verona e i suoi amici che vivono lì. Anche se non l'ha detto chiaramente, a tanti appare evidente ...