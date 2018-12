Giovanni Martorana morto per le esalazioni di una stufa Ha recitato ne “I cento passi”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Tutte le imposte erano chiuse, non sono stati trovati segni d’effrazione né ferite sul corpo dell’attore. Lui è stato trovato senza vita sul pavimento, vicino alla porta d’ingresso che forse voleva aprire per mettersi in salvo, senza riuscirci., attore palermitano di 56 anni, oggi è stato trovatoda un parente, mandato a casa dalla mamma della vittima, preoccupata per l’insolito silenzio del figlio che non sentiva da due giorni. Ed è questo, con ogni probabilità, il tempo a cui risale la morte, dovuta secondo i primi accertamenti alledi unaa legna. “– dice l’attrice Paola Pace, che ha lavorato con lui e gli è stata molto amica – era abituato a fare tutto con le mani, aveva manualità e senso pratico. E’ duro pensare che possa esserecosì. Immagino che lafosse difettosa”.Conosciuto dai più per le ...