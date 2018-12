Giornata del plurilinguismo nell' amministrazione?

Serie A - gli arbitri della diciottesima Giornata : Mazzoleni per Inter-Napoli : La Serie A si prepara al suo primo Boxing Day della storia. Dieci partite nel giorno di Santo Stefano, per una versione inedita del campionato italiano. Il big match della diciottesima giornata si ...

Serie A - le migliori giocate della 17Giornata : Eppure la stagione del centrale del Napoli è stata eccezionale, catapultandolo con forza nel discorso intorno ai "migliori centrali del mondo". Koulibaly unisce capacità di marcatura molto rare a una ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - agGiornata la start list del gigante femminile : Brignone resta quinta : Brignone resta quinta, Bassino nella top ten, Irene Curtoni si allontana dalle prime 15: la nuova start list del gigante femminile Federica Brignone resta in quinta posizione dietro Ragnild Mowinckel, Marta Bassino passa dal nono all’undicesimo posto, Irene Curtoni si allontana un po’ di più dalle prime quindici (che comprendono anche la ritirata Manuela Moelgg) e ora rischia di uscire dalle prime quindici nella prossima ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - agGiornata la start list dello slalom femminile : Costazza tra le migliori 15 : Costazza torna nelle migliori quindici dello slalom femminile, Irene Curtoni guadagna una posizione: ecco la start list aggiornata Sono di nuovo due le italiane nel primo gruppo della start list di slalom. Irene Curtoni guadagna una posizione e passa dal 14° al 13° posto dopo la gara di Courchevel, lo stesso fa Chiara Costazza che torna in 15esima posizione. In resta c’è ovviamente Mikaela Shiffrin con 881 punti, resta tra le ...

Video/ Bisceglie-Virtus Francavilla - 0-0 - : highlights della partita - Serie C girone C - 18Giornata - : Video Bisceglie-Virtus Francavilla , 0-0, : highlights e gol , nessuno, della partita valevole per la diciottesima giornata di Serie C, girone C.

Video/ Spezia Palermo - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B - 17Giornata - : Video Spezia Palermo , 1-1, : highlights e gol della partita per la 17giornata di Serie B. Le due squadre si spartiscono la posta in palio al Picco.

Video/ Cittadella-Perugia - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie B - 17Giornata - : Video Cittadella-Perugia , 2-2, : highlights e gol della partita valevole per la 17giornata di Serie B. Le due squadre si spartiscono la posta in palio.

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria agGiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Serie A Basket – Risultati e classifica dopo i match dell’11ª Giornata : Milano trionfa e rimane leader della classifica generale: tutti i Risultati dopo l’11ª giornata di Serie A Si è conclusa l’11ª giornata di Serie A di pallacanestro maschile. Milano, che oggi ha trionfato contro Varese, si conferma saldamente al comando della classifica. Sempre più in crisi invece la Grissin Bon Reggio Emilia, che ha ceduto oggi a Trieste davanti al pubblico di casa. Ecco i Risultati dell’11ª ...

Basket - Serie A 2019 : i risultati dell’11ma Giornata. Prosegue la marcia di Milano e Venezia - Avellino vince e sogna : Dopo i due anticipi di ieri, si è completato oggi il quadro dell’11ma giornata della Serie A di Basket: vittorie per Milano e Venezia, che si mantengono ai primi due posti in classifica, mentre Avellino batte Sassari ed aggancia Cremona e Varese. Trieste sbanca Reggio Emilia e ritrova Brindisi a quota 12. Successi anche per Trentino e Torino, che respirano e lasciano il fondo della graduatoria. Avellino supera Sassari per 86-78 scavando ...

Samsung Volley Cup – Tutti i risultati dell’11ª Giornata di sfide - sorridono Igor e Savino Del Bene : Samsung Volley Cup: la Igor si salva al Pala Yamamay, 3-2 in rimonta sull’UYBA. Alla Savino Del Bene il derby di Firenze, da 0-2 a 3-2. Tre punti per Imoco, Pomì e Saugella. Tutti in campo a Santo Stefano. Dal 24 al 26 dicembre LVF TV a metà prezzo! L’11ª giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile riserva grandi emozioni. Era la domenica di UYBA-Igor e il big match tra le prime due della classe non delude le ...

Video/ Cremonese Carpi - 1-2 - : highlights e gol della partita - Serie B - 17Giornata - : Video Cremonese Carpi , 1-2, : highlights e gol della partita di Serie B valida per la 17giornata, le immagini salienti dallo stadio Zini , 22 dicembre, .

Rugby – Serie A : i risultati dell’ottava Giornata di campionato : Nel Girone 1 accorcia le distanze dalla vetta l’Accademia Nazionale Ivan Francescato, nel Girone 2 il Rugby Colorno consolida il secondo posto, nel Girone 3 L’Unione Rugby Capitolina vince e resta in vetta: i risultati dell’8ª giornata di Serie A Accorcia le distanze dalla vetta del Girone 1 l’Accademia Nazionale Ivan Francescato che nell’ottava giornata del campionato Italiano di Serie A espugna con il risultato di 49-21 il ...

Fantacalcio - ecco la Flop 11 della 17Giornata : Dovete spiegare il Fantacalcio a un vostro amico? Oggi è il giorno più semplice per farlo: basta prendere l'Atalanta che in 90' ha coperto quasi tutti i bonus e decisamente tutti i malus. Quel che è ...