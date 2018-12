Già oltre 800 visitatori per la macchina per scrivere più bella al mondo in esposizione

Freedom - Roberto Giacobbo va «oltre il confine» di Voyager : Roberto Giacobbo, Voyager Obelischi perduti, piramidi, antiche rovine e cunicoli da esplorare. Per il nuovo viaggio su Rete4, Roberto Giacobbo è tornato a percorrere le sue stesse orme. Nessun mistero da risolvere, quindi: con Freedom, il giornalista ha dichiaratamente dato seguito all’esperienza che lo aveva reso popolare su Rai2. Egli stesso, nei primi minuti di trasmissione, ha evocato con un certo trasporto il passaggio dal servizio ...

A Tarquinia Gianni Rivera ha intrattenuto per oltre un'ora in sala consiliare i tarquiniesi : ... infatti, il premio istituito nel 2008 dall'amministrazione comunale per omaggiare i giovani talenti dello sport cittadino che portano alto il nome di Tarquinia in Italia e nel mondo. E per il ...

Freedom - Oltre il confine : Roberto Giacobbo stasera su Rete 4 con un nuovo programma di approfondimento : Roberto Giacobbo approda su Mediaset con un nuovo programma di approfondimento dedicato alla storia.

Oltre la biologia : Quando racconto che vorrei donare lo sperma, tutti mi chiedono come mi porrei da genitore biologico. Mi sentirò papà? Leggi

Previsioni Meteo Natale - sole e caldo che neanche a Pasquetta! Oltre +20°C al Sud - feste in spiaggia come in Australia : Previsioni Meteo Natale – Mancano ormai soltanto pochi giorni alle festività più attese dell’anno, quelle natalizie. feste che quest’anno si contraddistingono per un super-ponte che determinerà un lungo weekend di vacanza, da Sabato 22 a Mercoledì 26 Dicembre. L’atmosfera natalizia di borghi e città è già da giorni contraddistinta da luci colorate, addobbi a tema ed eventi che vedono come protagonista ...

CardioLucca da record - Già oltre 500 iscritti al meeting di febbraio in San Francesco : Ma anche il professore ordinario di matematica a Politecnico di Milano, Alfio Quarteroni, che studia le 'geometrie del cuore', cioè gli algoritmi applicati alla scienza del muscolo cardiaco. di ...

Giacobbo riparte da Rete4 con Freedom-Oltre il confine - : ... con la parodia di Voyager trasformato in Kazzenger, «un programma che quando si rivolge alla scienza, la scienza risponde: mi dispiace, non ho moneta», una trasmissione che «ha detto alla verità: ...

Autonoleggiatori contro il Governo : 'Oltre al lavoro ci state rubando la dignità' : I rappresentanti del mondo dell'autonoleggio con conducente nuovamente a Roma, venerdì 14 dicembre, questa volta al ministero dei Trasporti, per incontrare il viceministro Edoardo Rixi. Facebook

Freedom - Oltre il confine : su Rete 4 Roberto Giacobbo porta la divulgazione in prima serata (dichiarazioni + foto) : ...

Citazioni - musiche e orizzonti della piazza di Salvini - che guarda Già oltre la Lega : Matteo Salvini chiede "unione" alla piazza e al Paese e tenta di proiettare il suo movimento - primo nei consensi, tiene e rimarcare - oltre i confini tradizionali della Lega. In piazza del Popolo, a Roma, per la seconda volta dopo la prima grande manifestazione nazionale celebrata nel febbraio 2015, il segretario leghista parla al suo popolo ma non solo. Per la prima volta su un palco di una manifestazione del partito che fu di ...

I Gilet gialli invadono Parigi - oltre 700 arresti : La manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a ParigiLa manifestazione dei Gilet gialli a Parigi«Il movimento dei Gilet gialli ha cambiato dress code», ha detto lo specialista di movimenti sociali Jean-Francois Amadieu. Viso scoperto, mani nude, molta rabbia e pochissima violenza per il ...

Parigi - gilet gialli : oltre 200 fermati | Live : Monumenti e negozi chiusi, quasi 90mila poliziotti mobilitati in tutto il Paese: 8mila nella sola capitale per il timore di incidenti

Trenitalia - oltre 23mila biglietti Già venduti per nuovi collegamenti Frecce : Grande successo per i nuovi collegamenti Frecce di Trenitalia che saranno operativi da domenica 9 dicembre: sono oltre 23mila i biglietti già venduti. Un risultato che sottolinea l'impegno di tutto il ...

Gilet gialli : oltre 700 studenti liceo fermati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia