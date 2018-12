Genoa | Prandelli | pronti per il Cagliari

Genoa-Atalanta 3-1 : Prandelli frena la corsa di Gasperini : GENOVA - Vince il Genoa 3 a 1, Gasperini, dopo quattro vittorie in quattro partite da ex, questa volta si deve arrendere. Azzecca tutto Prandelli: l'atteggiamento col quale la sua squadra scende in ...

Genoa - Bessa : 'Prandelli ci sta trasmettendo la sua idea' : Daniel Bessa , centrocampista del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima della gara con l'Atalanta: 'Abbiamo avuto due settimane per lavorare insieme al mister, ci sta trasmettendo la sua idea. A tratti a Roma l'abbiamo già fatto, speriamo oggi di fare un passo ...

Genoa - Prandelli : "Italia - sveglia! Puntiamo sulla tecnica dei giovani" : Prandelli che effetto le ha fatto rimettersi la tuta e tornare ad allenare dopo tanto tempo. 'Come passare dalla nebbia al sole, una cosa del genere'. Quanto le pesavano le giornate senza campo? "...

Calciomercato - Prandelli vuole Montolivo : il centrocampista nel mirino del Genoa : Dopo gli esoneri di Ballardini e Juric, c’è fermento in casa Genoa per quanto riguarda il Calciomercato. Il nuovo allenatore del club ligure Cesare Prandelli avrebbe chiesto al presidente Preziosi di fiondarsi su Riccardo Montolivo nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e non rientra più nei piani di Gattuso, che lo ha convocato (senza mai impiegarlo) solo a causa dell’emergenza ...

Genoa - Criscito : 'Gasperini come un padre : sono felice di rivederlo. Su Prandelli...' : Domenico Criscito , capitano del Genoa, ha parlato a Sky Sport dell'arrivo di Prandelli e non solo: 'Con la Spal non è stato bello lasciare la squadra in dieci dopo dieci minuti, peccato. Così come mi è dispiaciuto non essere stato di aiuto a Roma, era una ...

Genoa - Prandelli : 'Siamo stati defraudati : c'era un rigore clamoroso per noi' : Non ce l'ha fatta, il suo Genoa, a venire via dall'Olimpico con un risultato positivo. Eppure i rossoblu si erano portati per ben due volte in vantaggio, ma hanno poi dovuto arrendersi alla fame di ...

Roma-Genoa - le formazioni ufficiali : 3-4-3 per i giallorossi - Prandelli lancia Zukanovic : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali – Tutto pronto per il posticipo domenicale dell’Olimpico in cui scenderanno in campo Roma e Genoa. I padroni di casa si dispongono con un 3-4-3 senza punte, gli ospiti rispondono con il consueto 3-5-2. Di Francesco sceglie Zaniolo come falso nove e lascia Schick in panchina, Prandelli sostituisce lo squalificato Criscito con Zukanovic. Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; ...

Serie A Genoa - Prandelli : «All'Olimpico vogliamo fare la partita» : GENOVA - " Roma ? Avversario ferito che vorrà vincere cercando subito il gol ". Cesare Prandelli , nella conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna ai giallorossi ne è consapevole. Il tecnico ...

