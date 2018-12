Gemma Galgani passerà il Natale senza Rocco? Il triste sfogo

Uomini e Donne - Barbara De Santi : "Gemma Galgani? Non sincera - è la più furba di tutte" : Barbara De Santi, tornata, da qualche mese, tra il parterre femminile del trono over di 'Uomini e Donne', è convinta di essere pronta a vivere una nuova travolgente ed impegnativa storia d'amore dopo la fine della sua ultima relazione che l'ha profondamente cambiata come donna: Devo ringraziare il mio ex fidanzato che mi ha aiutato molto a smussare una parte del mio catattere. Mi ha fatto bene, ora anch’io mi piaccio molto di più. Ho ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : un nuovo amore per il 2019? - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Barbara De Santi e Alfonso nuova coppia del programma? La dama si sbilancia e svela che...

Uomini e donne - Sebastiano insulta Gemma Galgani e Maria De Filippi lo stoppa : la frase insopportabile : 'Ha posteggiato la mummia'. Una frase forte quella detta dal cavaliere Sebastiano Mignosa nei confronti di Gemma Galgani nella puntata di ieri, mercoledì 19 dicembre, di Uomini e donne . Le parole ...

Uomini e donne - Sebastiano offende Gemma Galgani : l’intervento di Maria De Filippi : Anche quando non è direttamente protagonista delle vicende narrate Gemma Galgani riesce sempre e comunque a far parlare di sé a Uomini e donne, anche se non in termini esaltanti. È successo anche nella puntata del trono over in onda mercoledì 19 dicembre, quando Sebastiano Mignosa si è espresso in maniera poco carina nei confronti della dama torinese provocando l’intervento di Maria De Filippi. Uomini e donne, la battuta di Sebastiano su ...

Gemma Galgani : "Sogno un Natale con una persona speciale che mi regali emozioni" : Gemma Galgani, protagonista del trono over di 'Uomini e Donne', nel corso di un'intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha rivelato quale è stato il periodo delle festività natalizie che ricorda con maggiore emozione: Il Natale che ricordo di più coincide con il mio matrimonio… perché mi sono sposata proprio la vigilia di Natale. Indimenticabile fu il pranzo di Natale a casa di mio marito, con tutte le ...

Uomini e Donne - lo sguardo sbagliato di Gemma Galgani scatena l'inferno : Rocco Fredella fuori di sé : L'idilliaco rapporto tra Gemma Galgani e Rocco Fredella ha subito, nel giro di due puntate di Uomini e Donne , una nuova battuta d'arresto. Il motivo? Uno sguardo sbagliato della dama di Torino ...

Uomini E Donne anticipazione : Tina Cipollari versa acqua su Gemma Galgani che piange. Leggi per saperne di piu : La prima puntata della settimana di Uomini e Donne si apre, come di consueto, con Gemma Galgani. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni della registrazione di sabato 15 dicembre, la dama di Torino ha voluto... L'articolo Uomini E Donne anticipazione: Tina Cipollari versa acqua su Gemma Galgani che piange. Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne Over : Gemma Galgani fa un Tuffo nel Passato e si Racconta! : Gemma Galgani, protagonista assoluta di Uomini e Donne Over, in un’intervista si lascia andare a tutto tondo raccontando della sua infanzia fino ad arrivare ai giorni nostri. Ecco le sue parole. Gemma Galgani racconta in un’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine” come anche per lei il periodo natalizio fosse ricco di tradizioni e ricorrenze il cui ricordo la emozionano ancora. E perché questo ...

Uomini e donne - Gemma Galgani assomiglia alla nuova fiamma di Giorgio Manetti : l'ultima umiliazione : Ormai non ci sono più dubbi sull'esistenza della nuova compagna di Giorgio Manetti, volto storico del Trono over di Uomini e donne. Il 'Gabbiano' si è ufficialmente fidanzato, dopo una lunghissima ...

Anticipazioni Uomini e donne : procede a gonfie vele la storia tra Gemma Galgani e Rocco : Una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne è stata registrata sabato 15 dicembre, confermando ancora importanti novità per Gemma Galgani e Rocco Fredella. Dopo la decisione di chiudere con Paolo Marzotto, infatti, la dama torinese aveva manifestato il proprio interesse per il piastrellista con il quale aveva ballato nuovamente in studio e scambiato dei baci. Fatto che, non sembra essere andato giù allo stesso cavaliere, deluso. ...