Gattuso - la panchina è bollente L'ombra di Wenger e Guidolin : Milan in crisi (in otto giorni addio Europa League-quarto posto) e Gattuso rischia l'esonero. Ma le colpe sono davvero dell'allenatore rossonero? Infatti... Segui su affaritaliani.it

Gattuso è sempre più solo : si affida al 4-3-3 per salvare la panchina : Rino Gattuso è sempre più solo e per salvare la panchina del Milan sta pensando di confermare il tridente per il match di mercoledì contro il Frosinone, all'ora di pranzo. La bella notizia per il ...

Gattuso rischia grosso : serve il vero Higuain per salvare la panchina : Sarà compito di Gattuso recuperare mentalmente e fisicamente un giocatore fondamentale come Higuain, uno dei centravanti migliori del mondo. serve l'argentino per ritrovare la vittoria già nelle ...

Milan - Gattuso si gioca la panchina nelle prossime due partite : testa a testa per il sostituto : E’ un momento difficilissimo per il Milan forse il più brutto dall’inizio della stagione, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con un altro ko, questa volta nella gara davanti al pubblico amico contro la Fiorentina. Emergenza a centrocampista che però non giustifica la brutta prestazione della squadra di Gennaro Gattuso, la squadra ha smarrito la via della rete e dimostra ancora una volta pesanti lacune. La stagione può ...

Milan-Fiorentina - dalle 15.00 La Diretta Gattuso in piena emergenza - ma Montolivo va ancora in panchina : Milan e Fiorentina si affrontano questo pomeriggio a San Siro in una partita valida per la 17a giornata di Serie A. I rossoneri, 27 punti in classifica, sono reduci da due 0-0 consecutivi, nei quali ...

Ibrahimovic presenta la sua Top 11. E in panchina c'è anche Gattuso... : Tutti abbiamo in mente una nostra Top 11 con quei calciatori che per noi sono stati i migliori di sempre, quelli che hanno fatto la storia dello sport più bello del mondo. Se a farlo è Ibrahimovic, la curiosità raggiunge livelli interplanetari, ed è bastato un post sul suo profilo Instagram per scatenare reazioni e pensieri a raffica, oltre che spunti di ...

La Top 11 di Ibrahimovic : no Cristiano - c'è Gattuso in panchina : ROMA - Buffon; Thuram, Thiago Silva, Nesta e Maxwell; Xavi, Vieira, Nedved; Messi, Ronaldinho e, ovviamente Ibrahimovic. Se la immagina così la Top 11 dei sogni Zlatan, tanto da postarla su Instagram ...

La scommessa di Gattuso : salvare la panchina e puntare alla Champions : La vita dell’allenatore è sempre in bilico. Più di quella del calciatore. In effetti quando le cose vanno male in

Milan-Sampdoria 3-2 : Cutrone-Higuain salvano la panchina di Gattuso : Quando Quagliarella , al 31' del primo tempo, ha portato in vantaggio la Sampdori a, in molti devono aver pensato che la corsa di Rino Gattuso sulla panchina del Milan fosse finita. Perchè farsi ...

Milan-Sampdoria alle 18 La Diretta Per Gattuso panchina a rischio. Bonaventura out : Il Milan cerca il riscatto, dopo il derby perso la scorsa settimana nei minuti di recupero che brucia ancora, e ospita questo pomeriggio a San Siro la Sampdoria nella gara delle ore 18. I blucerchiati ...

Gattuso all'esame Samp per restare sulla panchina del Milan : SASSUOLO-BOLOGNA , domenica ore 12.30, arbitro Doveri di Roma, La provincia che guarda dall'alto il capoluogo, non solo in classifica ma anche come idee. Il Sassuolo è il giocattolo di Giorgio Squinzi,...

Gattuso ESONERATO?/ Ultime notizie Milan - Berlusconi : "Spero cambi modulo. Panchina? Non mi intrometto" : GATTUSO ESONERATO? Ultime notizie Milan, Leonardo nuovo allenatore rossonero? La clamorosa suggestione: le alternative Donadoni, Conte, Wenger. Tutti i nomi per la panchina.

Calcio - Serie A 2018-2019 : big match Napoli-Roma e Lazio-Inter. La Juventus va ad Empoli e Gattuso si gioca la panchina con la Sampdoria : Sono tanti i temi della decima giornata di Serie A che si andrà a disputare. Il primo anticipo del sabato mette di fronte Atalanta e Parma: i nerazzurri cercano conferme dopo la netta vittoria di Verona contro il Chievo e hanno bisogno di altri tre punti per rialzarsi in classifica, mentre gli emiliani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Lazio e ritrovano Gervinho in una partita che può ridare slancio alle ambizioni della formazioni ...

Milan - la panchina non va : Gattuso appeso ai titolari : Il giorno dopo è quello delle riflessioni: quando la squadra si ritroverà a Milanello sarà necessario un confronto. Servono, soprattutto, le soluzioni al problema e vanno trovate in fretta: tra due ...