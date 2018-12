Gatto si infila in uno scatolone e viene spedito per sbaglio a mille chilometri da casa

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Chi ha unlo sa bene, i felini non riescono a resistere alla tentazione dirsi all’interno delle scatole. E così ha fatto anche Baloo, un micione che vive in Canada: mentre la sua padrona Jacqueline Lake era impegnata a fare i pacchetti regalo da spedire per Natale lui, quatto quatto, si èto all’interno di unodi cartone. La sua padrona, ignara della cosa, ha chiuso la scatola che è stata poi presa da un fattorino del servizio di consegne Purolator, che hail pacco verso Montreal.Così, ilBaloo ha viaggiato per diciassette ore all’interno dello, percorrendo un migliaio di. Una volta arrivato a destinazione però, il pacco ha destato sospetti e, quando è stato aperto per dei controlli di sicurezza, gli agenti si sono trovati davanti il felino. Così, attraverso il codice di tracking, si è riusciti a ...