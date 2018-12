Frozen film stasera in tv 24 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

Frozen il regno di ghiaccio - trama e curiosità del film su Rai2 con la principessa Elsa : Anche quest’anno la principessa Elsa torna a far visita ai più piccoli (ma non solo) dal suo regno ghiacciato, per far passare a grandi e piccini una vigilia di Natale perfetta, tra divano e piumone davanti alla tv. Lunedì 24 dicembre alle 21.05 su Rai2 va in onda il film Disney che ha vinto due premi Oscar, un Golden Globe e ottenuto incassi da record, oltre ad aver stregato le bambine di tutto il mondo (che sognano di essere Elsa): ...