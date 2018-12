Freccette | Mondiali 2018 | i risultati di oggi 23 dicembre I sedicesimi si

Freccette - Mondiali 2019 : i risultati di oggi (20 dicembre). Eliminati Bunting - Beaton - Suljovic. Reyes e Norris si salvano : oggi giovedì 20 dicembre si sono giocati ben otto incontri validi per il secondo turno ai Mondiali 2019 di Freccette, in corso di svolgimento all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Spiccano le eliminazioni degli inglesi Stephen Bunting (vinse un Mondiale BDO nel 1996) e Steve Beaton (un quarto di finale in carriera) che si sono arresi contro i connazionali Luke Humphries e Chris Dobey: il primo se la vedrà contro il vincente di ...

Freccette - Mondiali 2019 : i risultati di oggi (18 dicembre). Van der Voort e Gurney al terzo turno : All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali 2019 di Freccette, oggi erano in programma ben otto incontri: due valevoli per il secondo turno (dunque con le teste di serie in pedana), mentre le altre sei sfide riguardavano il primo turno. L’olandese Vincent van der Voort ha letteralmente demolito l’inglese Darren Webster con un sonoro 3-0, concedendo complessivamente soltanto un gioco: show del tulipano, ...

Freccette - Mondiali 2019 : i risultati del 17 dicembre - eliminato van Barneveld! Avanzano van der Voort - Joyce e Petersen : Non sono mancate le emozioni nella quinta giornata del William Hill World Championship 2019, con quattro intensi match che, spesso, si sono decisi davvero all’ultimo istante, tra occasioni mancate e giocate da grandi campioni. Passano al secondo turno Vincent van der Voort, Devon Petersen e Ryan Royce, mentre è eliminato a sorpresa Reymond van Barneveld! Vincent van der Voort ha superato con il punteggio di 3-1 Lourence Ilagan per ...

Freccette - Mondiali 2019 : i risultati di oggi (16 dicembre) - eliminato Peter Wright! Chisnall al terzo turno : Intensa giornata ai Mondiali 2019 di Freccette che si stanno disputando all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna), oggi erano in programma sei incontri di primo turno e due match del secondo turno. Partiamo subito dalla sorpresa inattesa: lo scozzese Peter Wright, finalista nel 2014 e una delle icone di questo sport (testa di serie numero 3 in questa rassegna iridata), ha clamorosamente perso contro lo spagnolo Toni Alcinas per 3-1 ...

Freccette - Mondiali 2018 : i risultati di oggi (15 dicembre). Ben quattro inglesi superano il primo turno : Anche nella giornata odierna sono andati in scena otto incontri ai Mondiali di Freccette: sei sfide erano valide per il primo turno (o turno preliminare), mentre gli altri due riguardavano il secondo turno (i trentaduesimi). Serata felice per l’Inghilterra, che ha visto ben quattro rappresentanti superare il primo scoglio della manifestazione. I successi inglesi portano la firma di Richard North, che supera per 3-2 il tedesco ...

Freccette - Mondiali 2019 : i risultati di oggi (14 dicembre). Avanti Gary Anderson - fuori Nicholson e Stevenson : Va in archivio la seconda giornata dei Mondiali di Freccette 2019 (che però si svolgono quasi integralmente nel 2018) all’Alexandra Palace di Londra, in cui si sono giocati sei incontri di primo turno e due di secondo turno. Per quanto riguarda i match del primo turno, sono da registrare le uscite di scena di due uomini del Pro Tour: l’australiano Paul Nicholson, eliminato in tre set dal nordirlandese Kevin Burness, mentre Simon ...

Freccette - Mondiali 2018 : i risultati di oggi (13 dicembre). Debutto vincente di Rob Cross - passano Harris e Dekker : All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) sono incominciati i Mondiali 2019 di Freccette, i darts sono tornati a essere protagonisti come da tradizione durante il periodo natalizio. Prima giornata con quattro incontri in programma tra cui l’attesissimo Debutto dell’inglese Rob Cross, Campione in carica dopo la strepitosa cavalcata dell’anno scorso: l’ex elettricista, che va a caccia del bis e del ricco premio ...

Freccette - Mondiali 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e come vederli in tv e streaming. Finale il 1° gennaio 2019 : Signore e signori lo spettacolo dei darts sta per iniziare. Oggi prende il via il Mondiale 2019 di Freccette presso l’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). I turni preliminari saranno il primo ostacolo da superare per i concorrenti prima di arrivare alla Finale che si disputerà come da tradizione a Capodanno. Martedì 1° gennaio conosceremo chi sarà il nuovo re di questa specialità che potrà godersi anche un ricco assegno di 500mila ...