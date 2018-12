Frana nel Messinese | chiuso tratto della SS114 “Orientale Sicula”

Sicilia : grossa Frana nel messinese - strada chiusa : Una frana di notevoli dimensioni si è verificata nelle prime ore di oggi nel messinese, interessando il tratto stradale da Portella Castanea a San Michele che è stato chiuso per la caduta di...

Maltempo : riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per Frana : E’ stata riaperta al traffico la strada statale 289 ‘Di Cesarò’, chiusa per frana in precedenza in entrambe le direzioni, dal km 0 al km 7 all’interno dell’area comunale di Acquedolci, in provincia di Messina. La circolazione è stata ripristinata. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo: riaperta nel messinese la Ss 289 chiusa per frana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Frana a Vesima : Aurelia chiusa nel Ponente : Code anche in A10 in direzione di Genova per incidente su A26 (sottotitolo). Una frana nel Ponente di Genova, nella zona tra Voltri e Vesima, ha causato nel pomeriggio la chiusura dell’Aurelia all’altezza del civico 18 di via Rubens. Sul posto sono impegnati dal primo pomeriggio vigili del fuoco e polizia municipale oltre ai tecnici che stanno studiando gli interventi di ripristino per il cedimento dell’asfalto, sulla strada ...

Maltempo - Frana nel Trentino : strada interrotta per 4 giorni : Una frana e’ piombata sulla provinciale della destra Adige in località Santa Lucia, tra Mori e Chizzola, nel Trentino, proprio mentre non passava nessuno. La frana si e’ rapidamente frantumata in quattro massi piu’ grandi, di circa un metro cubo ciascuno, e in un scarica di sassi e massi di misure meno imponenti, ma tutti comunque in grado di sfondare qualsiasi carrozzeria. Sulla strada il materiale è arrivato aprendosi a ...

Maltempo Sardegna : riaperta la statale 200 nel sassarese dopo la Frana : Anas ha riaperto al traffico la strada statale 200 ‘dell’Anglona’, chiusa il 29 ottobre scorso a causa di una frana all’altezza del km 29, nei pressi di Castelsardo, in provincia di Sassari. La riapertura è stata possibile grazie alla conclusione delle operazioni di disgaggio e rimozione dei massi instabili presenti sul versante. Lo comunica Anas. L'articolo Maltempo Sardegna: riaperta la statale 200 nel sassarese dopo la frana ...

Maltempo Liguria : Frana strada nel genovese - isolate 250 persone a San Carlo di Cese : Intense precipitazioni hanno colpito ieri la Liguria e in particolare la provincia di Genova, causando ancora una volta disagi e danni sul territorio. Nella serata di Sabato, in Val Varenna, sulle...

Maltempo - Frana in val Imagna nella Bergamasca : isolate 30 famiglie : Una frana è caduta questa mattina in valle Imagna, a Capizzone (Bergamo), e ha invaso la strada comunale che conduce alla localita’ Mortesina, frazione di Capizzone. Nessuno e’ rimasto ferito ma la strada è bloccata. nella frazione vivono una trentina di famiglie, per un totale di 80 persone, che sono rimaste isolate. L'articolo Maltempo, frana in val Imagna nella Bergamasca: isolate 30 famiglie sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Frana nel Palermitano : il Comune di Terrasini fa evacuare le case : Il Comune di Terrasini ha deciso di fare evacuare, in via precauzionale, le case nella zona dello smottamento che ieri sera ha danneggiato la condotta idrica. La frana ha interessato un terreno attraversato dalla condotta che dal lago Jato/Poma porta l’acqua a Palermo. Su un altro fronte, stamane era stato il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, a comunicare la decisione, presa sempre in via precauzionale, di sgomberare 40 abitazioni per ...

Maltempo - Frana nel lecchese : auto sepolta - ma nessun ferito : Una frana si è abbattuta sull’ex statale ‘Lariana’ a Valmadrera (Lecco). Alcune decine di metri cubi di sassi e detriti sono caduti sulla strada, distruggendo un’utilitaria parcheggiata all’esterno di un’abitazione e interrompendo il collegamento con alcuni ristoranti e locali di Valmadrera (Lecco). Il materiale si e’ staccato da una parete rocciosa all’interno di una proprieta’ privata. Sul ...

Frana nel Verbano - stop strada Svizzera : ANSA, - CANNERO , VCO, , 6 NOV - Una Frana, causata dalle abbondanti precipitazioni, ha interrotto la Statale 34 del Lago Maggiore nel territorio di Cannero , VCO, , nel Verbano. La Frana si è ...

Maltempo - Frana costone nel Palermitano : evacuate abitazioni : Per pervenire alla stima dei danni e degli interventi necessari nel Palermitano, informa questa sera la prefettura, e’ proseguita la ricognizione sulle strade statali, provinciali e comunali nonche’ sulle diverse situazioni emergenziali segnalate. Sopralluoghi sono stati effettuati anche a Castronovo di Sicilia dal Genio civile e dall’Ufficio tecnico comunale per la verifica delle condizioni di sicurezza di un costone roccioso ...

Maltempo : monitoraggio nel bellunese a Frana Chies d’Alpago : Utilizzando particolari sensori di movimento tre volontari della Protezione civile di Treviso terranno fino a domenica prossima costantemente monitorata la frana detta “del Tessina”, dal nome del torrente che attraversa l’area, a Chies d’Alpago, nel bellunese. Il volume da sorvegliare e’ pari a circa quattro milioni di metri cubi ed esiste il timore che le sollecitazioni delle piogge degli ultimi giorni possano aver ...

Maltempo Sicilia : Frana danneggia i collettori fognari nell’agrigentino : Scivola il vallone Esa Chimento, a Favara (Ag), e saltano i collettori principali che arrivano al depuratore. Girgenti Acque e’ gia’ al lavoro per cercare di ripristinare i danni determinati dall’ondata di Maltempo. Il sindaco di Favara, Anna Alba, ha convocato invece un tavolo tecnico. Nella zona di contrada Esa Chimento – secondo quanto viene confermato da Girgenti Acque – ci sono state varie sconnessioni e ...

Mareggiata nel Golfo di Napoli - Frana sull'unica spiaggia libera di Ischia : Uno smottamento, per effetto delle forti piogge, si è verificato a Cava dell'isola, località di Forio d'Ischia. Una parte del terrapieno del costone detritico si è staccato precipitando sulla spiaggia,...