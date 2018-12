Fortnite si aggiorna | arrivano i regali e molte altre novità

Fortnite : nerf per la spada Infinity Blade in arrivo con il prossimo aggiornamento : La spada di Fortnite, Infinity Blade, già al centro di polemiche, riceverà a breve un nerf, come segnala Fortnite Intel.Il 13 dicembre Epic Games ha partecipato a una discussione su Reddit per parlare dell'arma e della sua presenza all'interno di Fortnite.Alla fine del post, è stato rivelato che l'Infinity Blade sarà nerfata nel prossimo aggiornamento V7.10.Read more…

Impareggiabile Fortnite su iPhone XS - XS Max e XR : a 60 fps grazie all’ultimo aggiornamento su iTunes : Giocatori di Fornite in possesso di un iPhone XS, XS Max o anche iPhone XR siate coscienti di quanto segue: la vostra esperienza di gioco del titolo mobile del momento è decisamente migliore rispetto a quella dei possessori di altri iPhone ma anche di tanti device Android. grazie all'ultimo aggiornamento presente su iTunes, ecco che ogni sessione sarà ben diversa dalle precedenti e il motivo è di natura puramente tecnica. Con l'ultimissima ...

Fortnite : previsto per oggi l'aggiornamento v6.31 : Come riporta Fortniteintel, Epic Games ha annunciato quando verrà pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite, v6.31.Nella giornata di ieri, la compagnia ha svelato su Twitter che l'aggiornamento verrà rilasciato oggi, 27 novembre.I tempi di inattività inizieranno alle 5 AM EST / 2 AM PST e dureranno circa 30 minuti.Read more…

Aggiornamento 6.30 Fortnite oggi 20 novembre con qualcosa di selvaggio : orario e note della patch : Fortnite andrà offline oggi, martedì 20 novembre, a partire dalle 14:00 (ora italiana) per consentire agli sviluppatori di rilasciare il consueto Aggiornamento settimanale, la versione 6.30. Per i giocatori di Fortnite quindi sono in arrivo una serie di novità, ma per il momento Epic Games non ha ancora svelato alcun dettagli in merito ai nuovi contenuti della patch 6.30. Intanto Epic Games si è limitata a cinguettare su Twitter "Something ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 6 novembre : aggiornamento 6.22 in arrivo - note della patch : Grandi novità in arrivo per Fortnite con l’aggiornamento 6.22. Lo scorso 4 novembre si è concluso l’evento Halloween con l'esplosione del Cubo Kevin, e quindi con il nuovo aggiornamento il gioco di Epic Games torna alla normalità proponendo diversi cambiamenti: Bacino Bucato ha infatti molta meno acqua rispetto a quanta non ce ne fosse in precedenza, con le masse continentali che ora danno agli utenti maggiore superficie su cui scorazzare ...

Disponibile aggiornamento 6.21 di Fortnite oggi 1 novembre : note della patch - come funzionano i palloncini : oggi 1 novembre sarà Disponibile finalmente la patch 6.21 di Fortnite, che tra le altre novità introdurrà i palloncini (che in realtà vengono chiamati palloni), il cui funzionamento può essere visionato nel video a fondo articolo. Questo aggiornamento è stato rimandato di un giorno a causa di alcuni problemi tecnici. Vediamo le novità di questa patch di Fortnite nelle note da pochissimo rilasciate: il down continuerà tutta la mattinata, ma al ...

Rimandato aggiornamento Fortnite 6.21 - quando arriveranno i palloncini : Doveva arrivare oggi l'aggiornamento v6.21 di Fortnite, ma a quanto pare è stato Rimandato. Epic Games ha twittato anche le ragioni della mancata pubblicazione: un problema dell'ultimo minuto scoperto nella build dell'aggiornamento 6.21 che ha spinto al rinvio. Cosa conterrà questo aggiornamento? Sicuramente i palloncini: un vero e proprio omaggio alla moderna fiaba disneyana di Up. Il nuovo elemento inserito nel gioco di Epic Games ...

Fortnite offline oggi 24 ottobre : orario download e note dell’aggiornamento 6.20 : Nuova settimana, nuovo aggiornamento per Fortnite. Il gioco di Epic Games sarà offline oggi mercoledì 24 ottobre dalle ore 10:00 per l'introduzione dell'aggiornamento 6.20. Tante novità arriveranno dopo il download di questa patch, una tra tutte l'evento di Halloween chiamato Fortnitemares. In Fortnite quindi arriveranno le nuove attività e sfide dedicate completamente ad Halloween, ma si vedrà anche il ritorno del mitico Pumpkin Rocket ...

Fortnite : domani server offline per l'aggiornamento 6.10 : Buone notizie per tutti i giocatori di Fortnite, da domani sarà infatti disponibile il nuovo aggiornamento 6.10 per il popolare battle royale.Come riporta Fortnite Intel, qualche ora fa Epic Games ha annunciato su Twitter che la nuova patch sarà disponibile da domani 16 ottobre. Come vi abbiamo fatto sapere qualche giorno fa, il nuovo aggiornamento introdurrà un nuovo veicolo, il Quad Annientatore, un particolare veicolo a 4 ruote dotato ...