Forlì | violenza sessuale e pedopornografia | arrestato psicologo condannato a 3 anni di

Forlì : denunciato per violenza sessuale - in casa del dottore materiale pedopornografico : Il 56enne professionista era stato denunciato da una ragazza che aveva raccontato di aver subito violenza sessuale mentre si trovava ricoverata in una clinica. Durante le indagini sono emersi ulteriori e pesanti reati a suo carico visto che le perquisizioni nella sua abitazione hanno portato al ritrovamento di materiale pedo-pornografico.Continua a leggere

Forlì - si spacciava per manager di youtuber e influencer e prometteva fama a minori - arrestato per violenza sessuale : ... il quale era solito instaurare stretti rapporti interpersonali con adolescenti conosciuti in occasione di spettacoli musicali a margine di feste, gare ed eventi con famosi dj molto seguiti dai ...

Forlì - 35enne accusato di violenza sessuale su due minori : Secondo le indagini avvicinava i ragazzini promettendo aiuto nel mondo della musica e vantando poteri magici

Polizia di Stato - Forlì * violenza sessuale SU due ragazzi minorenni : ' eseguitA un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei ... : ... il quale era solito instaurare stretti rapporti interpersonali con adolescenti conosciuti in occasione di spettacoli musicali o che gli venivano presentati da altri ragazzi coetanei. L'indagato si ...

Forlì. Violenza sessuale su due ragazzi minorenni : arrestato trentenne : Crimini orribili di cui si sarebbe macchiato un uomo di 35 anni arrestato oggi dalla Polizia di Forlì. Il trentenne

Violenza sessuale su minori : un uomo arrestato a Forlì : La Polizia di Stato di Forlì, ha arrestato un 35enne per Violenza sessuale su 2 ragazzi minorenni. Dalle indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile e del Servizio Centrale Operativo, è ...