Fondo | I convocati per il Tour de Ski; quattro moscehttieri valdostani

Sci di Fondo - Tour de Ski 2019 : i convocati dell’Italia. De Fabiani e Brocard puntano alla classifica - Pellegrino e Laurent alle sprint : Saranno quattordici gli azzurri che parteciperanno al Tour de Ski 2019, appuntamento chiave della Coppa del Mondo di sci di fondo. Questa manifestazione prenderà il via sabato 29 dicembre a Dobbiaco con una sprint a tecnica libera, poi domenica 30 ci sarà una 15 km maschile e una 10 km femminile. Martedì 1° gennaio ci si sposta in Val Mustair (Svizzera) per un’altra sprint in tecnica libera. Trasferimento poi a Oberstdorf (Germania), dove ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Beitostoelen - assente Federico Pellegrino : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo lascia Lillehammer, dove lo scorso fine settimana è andato in scena un bel trittico caratterizzato anche dalla vittoria di Federico Pellegrino nella sprint, e si trasferisce a Beitostoelen, sempre in Norvegia. Sono in programma quattro gare: sabato 8 dicembre spazio alla 15 km femminile e alla 30 km maschile sempre a tecnica classica, domenica 9 dicembre andranno in scena le due staffette. ...

Sci di Fondo - Coppa del Mondo Ruka 2018 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra : Dal 24 al 25 novembre la Coppa del Mondo di sci di fondo torna nuovamente protagonista. Sulle nevi di Ruka, in Finlandia, la disciplina di fatica, sacrificio e volontà sarà nuovamente protagonista nei weekend invernali e il programma prevede una prova sprint in tecnica classica maschile/femminile, nella prima giornata, seguita il giorno successivo da una 10 km femminile sempre con la medesima tecnica e da una 15 km maschile in classico. Saranno ...