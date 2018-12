Film più visti nel 2018 Nella top ten solo prodotti americani

#SkyBuffaRacconta Gaetano Scirea. DocuFilm in due puntate per ricordare il più grande numero 6 della storia della Juve : ... vincendo 14 titoli, tra cui 7 scudetti e tutte le coppe europee , oltre a 78 gare con la maglia della Nazionale , diventando campione del mondo nel 1982. Una lunga carriera contraddistinta da una ...

Dall'8 al 19 gennaio - a Milano - una rassegna dei Film con le più celebre interpretazioni di Charles Laughton : Quando il presidente degli Stati Uniti sceglie un Segretario di Stato impopolare, si scatena nel Senato un'accesa lotta politica senza esclusione di colpi. Manovre di corridoio, complotti, ricatti e ...

Film di Natale : un sondaggio svela i più amati : Quali sono i Film di Natale più amati e più visti in questo periodo dell'anno? Un sondaggio condotto sul sito di RadioTimes - che ha coinvolto 7.000 persone e riportato dalla Bbc ha attestato quale ...

Film - i 10 trailer più visti di sempre : Tra i superpoteri degli Avengers, si potrebbe aggiungere quello di registrare sempre grandi record: i Film con i Vendicatori della Marvel sono senza uguali, non solo al botteghino, ma perfino a livello di trailer. Nella classifica del dieci trailer più visti di sempre, il primo e il secondo posto del podio sono infatti occupati dagli ultimi due Film della saga: a dominare la classifica, l'ultimo arrivato, l'attesissimo quarto ...

Manovra : più Film italiani in tv - slittano le quote : film made in Italy in tv? Più tardi. Slitta di sei mesi l'entrata in vigore dell'obbligo per le televisioni di inserire in programmazione quote di pellicole, fiction e programmi prodotti in Italia o in Europa.L'obbligo era stato introdotto dalla riforma Franceschini per incentivare la diffusione di opere e serie tv realizzate nel nostro paese e all'interno dell'Unione Europea. Le misure dovevano entrare in vigore a inizio anno e invece ...

Resident Evil : James Wan non è più coinvolto nel Film reboot : James Wan (Insidious, Saw, The Conjuring) e la sua Atomic Monster non produrranno più il reboot del film di Resident Evil, come riporta Bloody Disgusting. Wan lo ha confermato durante un'intervista per Aquaman."Non lo faccio più", ha detto Wan. "Abbiamo abbandonato il progetto."Wan ha espresso una certa frustrazione per il fatto che il suo coinvolgimento con Resident Evil sia stato annunciato prematuramente.Read more…

“Dogman” non è più tra i Film candidati all’Oscar per il miglior Film straniero : Dogman – il film di Matteo Garrone ispirato alla storia del canaro della Magliana – non è nella lista dei nove film ancora candidati all’Oscar per il miglior film straniero. Il film era stato presentato al festival di Cannes, dove la gran parte dei critici

‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ è il Film italiano più amato degli ultimi 20 anni. Non potremmo essere più felici : Ancora un riconoscimento per Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film, uscito nelle sale nel febbraio 2016 e diretto da Gabriele Mainetti, si è aggiudicato il Premio Speciale La Chioma di Berenice grazie al sondaggione popolare indetto sulla propria pagina dal gruppo dei Cinematti su Facebook, che ha votato a larga maggioranza l’opera di Mainetti, preferendola a La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino e La Pazza Gioia di Paolo Virzì. I Cinematti ...

I 10 Film di Peter Jackson più ambiziosi : Una parola per un cineasta: ambizione. Peter Jackson è caratterizzato da un’ambizione che per sua e nostra fortuna rasenta la follia. Fin dagli inizi. Fin dal primo film non riusciva a non pensare in grandissimo da un paese che fino a quel momento era totalmente marginale nella geografia del cinema mondiale, la Nuova Zelanda, e che dopo di lui è diventato, almeno per un periodo, importante. Questa settimana è uscito Macchine mortali, film ...

Due Soldati : dopo una lunga anticamera Rai2 (e non più Rai1) trasmette il Film tv di Marco Tullio Giordana : Due Soldati - Angela Fontana e Dario Rea Annunciato per la scorsa stagione, dopo una lunga anticamera e senza particolari investimenti promozionali da parte della Rai, domani sera in prime time su Rai2, e non più su Rai1 come inizialmente stabilito, andrà in onda Due Soldati, il film tv diretto da Marco Tullio Giordana. Scritto da Maurizio Braucci, Ludovica Rampoldi e Massimiliano Virgilio, il tv movie è stato realizzato tra Napoli ed Herat, e ...

I 10 Film più violenti della storia del cinema : Il cinema è una macchina di violenza, perché espone i sentimenti e le sensazioni dei personaggi, forzandoli a uscire. I personaggi di ogni film subiscono violenza tramite eventi, situazioni e svolgimenti pensati per metterli in crisi, farli soffrire e poi (qualche volta) farli gioire, così che gli spettatori possano fare altrettanto. E molto spesso tutto questo ha a che fare con la morte (l’evento più rappresentato al cinema in assoluto ...

"Benvenuti a Marwen" : è tornato Zemeckis - ecco il video con i suoi Film più amati : Torna al cinema Robert Zemeckis, l'amatissimo regista di Ritorno al futuro , Forrest Gump , Flight e Le verità nascoste . Il suo nuovo film si intitola Benvenuti a Marwen , con Steve Carell. Racconta ...

Superhero Il più dotato fra i Supereroi Film stasera in tv 8 dicembre : cast - trama - streaming : Superhero Il più dotato fra i Supereroi è il film stasera in tv sabato 8 dicembre 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Superhero Il più dotato fra i Supereroi film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Superhero Movie DATA USCITA: 16 maggio 2008 GENERE: Commedia ANNO: 2008 REGIA: Craig Mazin cast: ...

La donna elettrica - uno dei Film più ribelli - divertenti e politici di questo 2018 : Non ci sono parole per descrivere La donna elettrica. Uno dei film più ribelli, divertenti, e politici di questo 2018. Intanto si astengano tutti i perditempo da realpolitik salottiera, tutte le anime candide che fanno le rivoluzioni stando davanti alla tv o dal trespolo di una cattedra del sapere. Perché nel film diretto dall’islandese Benedikt Erligsson protagonista è una donna che agisce concretamente, mani nel fango, sangue, sudore e un filo ...