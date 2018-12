Figc | Gravina | alimenteremo entusiasmo

Figc - Gravina : 'La Federazione nel 2019 volterà pagina' : Gravina, alla vigilia di Natale, ha voluto fare un 'augurio di serenità a tutto il mondo del calcio. Auguro un anno all'insegna del rispetto delle regole e della dignità di tutti coloro che seguono e ...

Figc - Gravina : “Ricreato entusiasmo - 20 squadre in Serie A e 20 in Serie B” : Il presidente della FIGc, Gabriele Gravina, a 50 giorni dall'inizio del suo incarico, fa un primo bilancio del periodo e degli obiettivi che vuole pregfiggersi L'articolo FIGc, Gravina: “Ricreato entusiasmo, 20 squadre in Serie A e 20 in Serie B” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Figc - Gabriele Gravina : “Serie A e B a 20 squadre - Serie C a 60 con semi-professionismo” : Figc, Gabriele Gravina ha illustrato il proprio programma in merito ai campionati professionistici e semi-professionistici “Quello che per me è il format corretto l’ha sottoscritto il 97,20% che ha votato per me alle elezioni. Questa sarà la mia proposta: la Lega Serie A a 20, la Serie B a 20, Lega Pro a 60 squadre con il semi-professionismo. Poi ci sarà un confronto nel dare un giusto risarcimento – ove questo dovesse ...

Figc - Gravina : “L’Aia lavora per migliorare il Var. Buffon e Totti in Federazione? Magari” : “Ci sono spazi per migliorare, e so che l’Aia sta lavorando. So che c’è la volontà di incidere molto su questo protocollo attualmente esistente per far sì che ci sia la possibilità di ricorrere in modo sempre più incisivo al Var“. A parlare, ai microfoni di Rete Sport, è il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che conferma come l’Assoarbitri stia lavorando sull’ipotesi di avere un pool al controllo ...

Figc - oggi il consiglio federale : Lotito e Gravina nel Comitato di presidenza : È il giorno del consiglio federale della Figc. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, la discussione sulle linee guida delle licenze Nazionali 2019/2020. Sono presenti i consiglieri della Lega di A, Claudio Lotito e Giuseppe Marotta, e il patron della Juventus, Andrea Agnelli, in qualità di presidente dell’Eca (Associazione europea dei club). Il consiglio federale ha istituito il Comitato di presidenza. Ne fanno parte il ...

Figc - il pugno duro di Gravina : “società che non pagano gli stipendi verranno escluse dai campionati” : Figc, Gabriele Gravina ha parlato dei problemi del calcio italiano al termine del consiglio federale odierno “Per le società che non pagano per due scadenze consecutive gli emolumenti c’è l’esclusione dal campionato“. Lo ha annunciato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del consiglio federale che ha varato le linee guida per il sistema delle licenze nazionali per la stagione 2019/2020. ...