Feriti almeno 15 militari congolesi durante atterraggio aereo da trasporto An-26

Tsunami in Indonesia - si aggrava il bilancio : almeno 222 i morti e 843 i Feriti : Si aggrava il bilancio dello Tsunami che ha colpito la costa attorno allo stretto della Sonda, tra le isole Indonesiane di Giava e Sumatra in Indonesia: sono almeno 222 morti, 843 feriti e 28 i dispersi. A riferirlo è l’Agenzia Indonesiana per la gestione dei disastri. “Il bilancio è destinato ad aggravarsi perché non tutte le vittime sono state ancora raggiunte e non tutte le strutture sanitarie e le località coinvolte hanno fornito ...

Spari in un ristorante nel centro di Vienna - almeno due Feriti : Spari nel centro della capitale austriaca Vienna che ora si trova in stato d'assedio. I colpi sarebbero stati sparati in un ristorante poco dopo l'ora di pranzo. Questo è quanto...

Repubblica Ceca - esplosione in miniera : 13 morti e almeno 10 Feriti : A seguito dell’esplosione causata da una combustione di metano in una miniera nell’Est della Repubblica Ceca, 13 minatori sono morti e almeno 10 sono rimasti feriti: “In totale abbiamo 13 minatori morti, 11 polacchi e due cechi“, ha spiegato ad AFP Ivo Celechovsky, portavoce della compagnia mineraria OKD. L’incidente si è verificato ieri nella miniera CSM nella città di Karvina, a circa 300 km a Est di ...

Giappone - esplosione in ristorante : almeno 42 Feriti : Si è registrata una tremenda esplosione all'interno di un ristorante del distretto Higarishi di Sapporo, nel nord del Giappone. È il "Japan Times" a riferire la notizia ed a riportare il numero di ...

Giappone - esplosione in un ristorante di Sapporo : almeno 42 Feriti - : Lo scoppio intorno alle 20.30 locali in una città del nord del Paese, in un quartiere centrale. Uno dei feriti sarebbe grave. Il locale si trovava in un palazzo di 2 piani, completamente raso al suolo.

Pullman partito da Genova si schianta vicino a Zurigo : morta una donna - 44 Feriti | Foto | Polizia : "A bordo in 51 - almeno 13 italiani" : Il Pullman era diretto a Dusseldorf, si è schiantato contro un muro nei pressi di Zurigo.Tre passeggeri versano in gravi condizioni. Lo schianto si è verificato poco prima delle 4:15 sull'autostrada A3.