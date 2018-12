Febbre dell' oro Bankitalia | ' Decide Bce chi ne ha la proprietà'

wallstreetitalia

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Le riserve auree detenute dalla Banca d'Italia sono fra le più cospicue al mondo. Per la precisione, con oltre 2.400 tonnellate le riserve di Via Nazionale sono le quarte al mondo, dopo quelle di Stati Uniti, Germania, e Fondo monetario internazionale, che però non è un Paese, ma un fondo "comune" di vari stati ,. A chi appartiene questo oro? I sovranisti non hanno dubbi: ...