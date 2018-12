F1 Renault | Ricciardo | «Sbaglia chi guarda soltanto i miei numeri»

F1 Renault - Ricciardo : «Il mio 2018 non è da buttare» : ROMA - Ha disputato una delle sue stagioni peggiori, soprattutto se paragonata ai grandi risultati ottenuti dal suo compagno di squadra Max Verstappen, che ha chiuso il mondiale con 79 punti in più e ...

F1 - Renault - Abiteboul : 'Il sorriso di Ricciardo è un elemento che mancava nel team' : Nel corso di un'intervista rilasciata alla rivista tedesca Auto Motor Und Sport , Cyril Abiteboul ha parlato di Daniel Ricciardo, il quale il prossimo anno erediterà il sedile di Carlos Sainz in Renault . Il 29enne australiano, dopo cinque stagioni in Red Bull , ha deciso ...

F1 Renault - Ricciardo : «È stato un anno faticosissimo» : ROMA - Grazie alle vittorie in Cina e a Montecarlo, sembrava potesse lottare per il titolo. Dopo il Gp di Monaco, però, sono cominciati i dolori per Daniel Ricciardo: il mancato rinnovo del contratto ...

F1 – Marko e Horner - la decisione è da (Red) bulli : vietati i test di Abu Dhabi con la Renault a Ricciardo : Il pilota australiano non potrà esordire al volante della Renault in occasione dei prossimi test di Abu Dhabi La Red Bull fa sul serio, Daniel Ricciardo non avrà il permesso di guidare la Renault in occasione dei prossimi test di Abu Dhabi. Halmut Marko e Chris Horner non vogliono sentire ragioni, per questo motivo al volante della monoposto francese salirà Artem Markelov, pilota russo capace di vincere tre gare in F2 in questa ...

Formula 1 - Ricciardo sul passaggio da Red Bull a Renault : 'Un cambio terrificante' : "Il cambiamento è spaventoso, è terrificante e so che la prossima parte del mio viaggio non sarà sempre facile, ma ho dovuto fare questo passo per cercare di essere la versione migliore di me stesso". ...

F1 - Ricciardo alza l’asticella : “il mio obiettivo con la Renault? Vincere il titolo mondiale nel 2021” : Il pilota australiano ha sottolineato come il suo obiettivo con la Renault sia quello di Vincere il titolo nel 2021 L’esperienza alla Red Bull volge al termine, Daniel Ricciardo infatti si prepara a lasciare il team di Milton Keynes con tanta amarezza addosso. Gli otto ritiri maturati nel corso di questa stagione non concludono al meglio il rapporto tra l’australiano e la scuderia austriaca, che comunque manterrà un posto ...

F1 - Ricciardo fiducioso per il futuro : 'Sento che le cose in Renault miglioreranno' [VIDEO] : Intercettato in Messico ai microfoni di Sky Sport F1 , Daniel Ricciardo ha toccato alcuni dei temi personalmente più caldi del momento. Il pilota della Red Bull , innanzitutto, è tornato sul pugno con cui ha sfondato un muro lo scorso weekend ...

F1 - Verstappen non aiuta Ricciardo : “tante barzellette sul suo passaggio in Renault. Ritiri? Sensazione schifosa” : Il pilota olandese ha parlato della situazione del compagno di squadra, svelando anche il suo stato d’animo dopo l’ennesimo ritiro avvenuto ad Austin Non se la passa per niente bene Daniel Ricciardo, l’ennesimo ritiro arrivato in Texas ha aumentato la rabbia dell’australiano che non ne può più di tutti questi guardi alla sua monoposto. Photo4 / LaPresse Il futuro è tutt’altro che roseo per il driver di Perth, ...

F1 - sensazioni positive per Ricciardo : “voglio il podio ad Austin. Renault? Non ci penso ancora” : Il pilota australiano ha sottolineato di avere buone sensazioni ad Austin, svelando di voler raggiungere almeno il podio Quarto posto nella prima sessione di prove libere, nessun tempo nella seconda, dove Daniel Ricciardo non è sceso in pista per via delle avverse condizioni atmosferiche. photo4/Lapresse Nonostante questo inconveniente, l’australiano ha sottolineato di avere sensazioni positive in vista del week-end di Austin, ...