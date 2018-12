Etna | video eruzione vulcano | esplosioni e cenere Ultime notizie | chiuso l' aeroporto di

Sciame sismico a Catania : l’ Etna si risveglia alla Vigilia di Natale Diretta video | Le foto : Uno Sciame sismico ha risveglia to il vulcano nella tarda mattinata del 24 dicembre, chiuso dalle 14 l’aeroporto di Catania Fontanarossa

Dai Campi Flegrei all' Etna - i rischi dei vulcani in 14 video : Si calcola, ha aggiunto, che nel mondo 29 milioni di persone vivo nel raggio di 10 chilometri da un vulcano, 226 nel raggio di 30 chilometri e 800 nel raggio di cento chilometri. Soltanto un vulcano ...

Mamma - l'Etna è in eruzione. VIDEO : Catania - Una nuova eruzione è in atto. l'Etna, dal nuovo cratere di Sud-Est, sta proponendo piccole colate che hanno percorso qualche centinaio di metri lungo il versante Orientale del vulcano in ...