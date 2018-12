Etna | sciame sismico ed eruzione | l’aeroporto di Catania chiuso dalle 14

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 dicembre 2018)ore 08:50 è in corso un intensosul vulcano. Nelle prime tre ore sono avvenute oltre 130 scosse sismiche. L’attività è stata accompagnata da un graduale incremento del degassamento dall’area craterica sommitale, inizialmente con sporadiche emissioni di cenere emesse dalla Bocca Nuova e dal Cratere di Nord-Est. Alle ore 12.01 locali la Sala Operativa dell’Osservatorio Etneo (OE-INGV) ha diramato il comunicato VONA ROSSO per emissione di cenere, indirizzato alle autorità aeronautiche. Le reti geodediche GPS e clinometriche mostrano vistose deformazioni dell’area sommitale. L’Osservatorio Etneo sta continuamente monitorando l’evolversi dei fenomeni in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e tutte le Autorità di Protezione Civile.14 di oggi èlo spazio aereo dell’aeroporto di: lo rende noto la ...