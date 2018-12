Etna | nuova eruzione alla Vigilia di Natale

Etna - nuova eruzione dal cratere Sud-Est : colata in alta quota [FOTO] : eruzione eruzione e 1/6 ...

L’Etna by Pininfarina : in arrivo la nuova spettacolare funivia che consentirà di scalare il vulcano : Nel 2020 si potrà scalare l’Etna grazie ad una funivia tutta nuova e firmata Pininfarina. L’Alto Adige le darà i natali: sarà costruita negli stabilimenti Leitner di Vipiteno, ovvero il medesimo luogo dove è stato firmato l’accordo per la sua realizzazione e sarà finanziata con capitali privati del Gruppo Russo Morosoli. Concretamente la cabinovia sarà dotata di dodici piloni lunghi 196 metri (oggi ce ne sono 20) e avrà una ...