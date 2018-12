Etna in eruzione | sospesi arrivi all' aeroporto di Catania

ragusanews

: L'Etna erutta la Vigilia di Natale. Questa impressionante immagine è stata scattata poco fa da @chiaras310, che rin… - Corriere : L'Etna erutta la Vigilia di Natale. Questa impressionante immagine è stata scattata poco fa da @chiaras310, che rin… - RaiNews : Scosse di #terremoto in #Sicilia, sciame sismico nel catanese. Le più forti a Linguaglossa e a Ragalna hanno raggi… - Agenzia_Ansa : #Etna in eruzione, sciame sismico e cenere - FOTO -

(Di lunedì 24 dicembre 2018)- SAC informa che, in seguito alla ripresa dell'attività dell', dove da stamani è in corso una consistente emissione di cenere in atmosfera, dalle ore 14 di oggi è chiuso lo spazio aereo ...