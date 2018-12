Etna in eruzione | sciame sismico a Catania | terremoto 4

Eruzione Etna : si scatena il vulcano a ridosso di Natale. Piovono cenere e lapilli nel catanese [FOTO] : L'Etna si è risvegliato in tutta la sua solita maestosità proprio nel giorno della Vigilia di Natale, portando anche un po' di apprensione agli abitanti del catanese. L'Eruzione è decisamente...

Terremoto - sciame sismico ed esplosioni sull’Etna : eruzione di Natale del vulcano : In una sola ora i sismografi dell'Ingv hanno registrato ben quattro scosse superiori a magnitudo 3. La più forte ha ha avuto intensità pari a magnitudo 3.9. Da questa mattina ben nove scosse superiori a magnitudo 2.5, sempre con epicentro sull'Etna, nella città metropolitana di Catania. Tuta colpa di una nuova eruzione del vulcano che ha lasciato nei cieli una lunga nube di fumo.Continua a leggere

L'Etna torna a dare spettacolo : eruzione dal cratere di Sud-Est : L'Etna ha ricominciato a dare spettacolo con un'attività eruttiva, accompagnata da esplosioni, dal nuovo cratere di Sud-Est, da dove fuoriescono delle piccole colate che hanno percorso qualche ...

Terremoto - sciame sismico sull’Etna. L’esperto : “ci sarà un’eruzione importante - ma riusciremo a lanciare l’allerta con qualche giorno di anticipo” : Le continue scosse di Terremoto che stanno interessando il territorio che si estende intorno all’Etna hanno una ragione e un’origine ben precisa. “Tutto ha una ragione, ogni singola scossa di Terremoto“, spiega ai microfoni di MeteoWeb Salvatore Giammanco, esperto dell’INGV di Catania – Osservatorio Etneo. Solo nell’ultimo mese e mezzo le scosse si sono verificate, oltre che questa mattina, anche il 24 Ottobre, con ...

Etna - INGV : a Mascali un doppio appuntamento per ricordare e comprendere l’eruzione del 1928 : A 90 anni dall’eruzione che distrusse Mascali, l’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (OE – INGV), in collaborazione con il comune di Mascali, l’Archivio Fotografico Toscano (AFT) e l’associazione “Mascali 1928” presenta una esposizione foto-cartografica e una conferenza sull’evento eruttivo che colpì la cittadina del basso versante orientale dell’Etna, sepolta da una colata lavica fra il ...